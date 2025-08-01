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StarHeroes Fiyatı(STAR)

StarHeroes (STAR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,007524
$0,007524$0,007524
+%0,541D
USD

STAR Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

StarHeroes (STAR), şu anda 0,00752 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,16M USD piyasa değerine sahiptir. STAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

StarHeroes Ana Piyasa Performansı:

$ 81,52K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,54
StarHeroes 24 saatlik fiyat değişimi
154,09M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki STAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

STAR Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için StarHeroes fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00004041+%0,54
30 Gün$ +0,001698+%29,16
60 Gün$ +0,000851+%12,76
90 Gün$ +0,000526+%7,52
Bugünkü StarHeroes Fiyatı Değişimi

Bugün, STAR, $ +0,00004041 (+%0,54) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

StarHeroes 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,001698 (+%29,16) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

StarHeroes 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, STAR değişimi $ +0,000851 (+%12,76) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

StarHeroes 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000526 (+%7,52) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

STAR Fiyat Bilgisi

En güncel StarHeroes fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0073
$ 0,0073$ 0,0073

$ 0,00769
$ 0,00769$ 0,00769

$ 1,3
$ 1,3$ 1,3

+%0,85

+%0,54

+%18,70

STAR Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,16M
$ 1,16M$ 1,16M

$ 81,52K
$ 81,52K$ 81,52K

154,09M
154,09M 154,09M

StarHeroes (STAR) Nedir?

Karşınızda STAR Studio'dan StarHeroes, geleneksel uzay nişan alma oyunlarının ötesine geçen öncü bir web3 oyun deneyimi. GameSwift'in desteği, Microsoft ve sektörün önde gelen Cyberpunk2077 liderleri, The Witcher ve Ubisoft'un desteğiyle StarHeroes, e-spor için tasarlanmış ilk çok oyunculu uzay nişan alma oyunu olarak ortaya çıkıyor.

StarHeroes, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, StarHeroes yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- STAR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda StarHeroes hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, StarHeroes satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

StarHeroes Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, StarHeroes, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte STAR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen StarHeroes fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

StarHeroes Fiyat Geçmişi

STAR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak STAR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen StarHeroes fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

StarHeroes (STAR) Token Ekonomisi

StarHeroes (STAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

StarHeroes (STAR) Satın Alma

Nasıl StarHeroes satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım StarHeroes Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

STAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STAR / VND
197,8888
1 STAR / AUD
A$0,0115808
1 STAR / GBP
0,00564
1 STAR / EUR
0,0064672
1 STAR / USD
$0,00752
1 STAR / MYR
RM0,0318096
1 STAR / TRY
0,3059136
1 STAR / JPY
¥1,10544
1 STAR / ARS
ARS$10,162152
1 STAR / RUB
0,5982912
1 STAR / INR
0,6552176
1 STAR / IDR
Rp123,2786688
1 STAR / KRW
10,4155008
1 STAR / PHP
0,4326256
1 STAR / EGP
￡E.0,3604336
1 STAR / BRL
R$0,0415856
1 STAR / CAD
C$0,0103024
1 STAR / BDT
0,9078144
1 STAR / NGN
11,376632
1 STAR / UAH
0,3103504
1 STAR / VES
Bs0,92496
1 STAR / CLP
$7,2944
1 STAR / PKR
Rs2,1070288
1 STAR / KZT
4,029968
1 STAR / THB
฿0,244024
1 STAR / TWD
NT$0,2246224
1 STAR / AED
د.إ0,0275984
1 STAR / CHF
Fr0,006016
1 STAR / HKD
HK$0,0589568
1 STAR / MAD
.د.م0,0679808
1 STAR / MXN
$0,1416016
1 STAR / PLN
0,0276736
1 STAR / RON
лв0,0329376
1 STAR / SEK
kr0,072568
1 STAR / BGN
лв0,0126336
1 STAR / HUF
Ft2,5868048
1 STAR / CZK
0,1596496
1 STAR / KWD
د.ك0,00227856
1 STAR / ILS
0,0256432

StarHeroes Kaynağı

StarHeroes hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi StarHeroes Websitesi
Blok Gezgini

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