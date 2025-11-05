Wiener Doge on Solana (WIENER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 2,25 $ 2,25 $ 2,25 24 sa Düşük $ 2,72 $ 2,72 $ 2,72 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 2,25$ 2,25 $ 2,25 24 sa Yüksek $ 2,72$ 2,72 $ 2,72 Tüm Zamanların En Yükseği $ 5,11$ 5,11 $ 5,11 En Düşük Fiyat $ 2,12$ 2,12 $ 2,12 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,65 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,55 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,37

Wiener Doge on Solana (WIENER) canlı fiyatı $2,5. WIENER, son 24 saat içinde en düşük $ 2,25 ve en yüksek $ 2,72 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WIENER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,11, en düşük fiyatı ise $ 2,12 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WIENER son bir saatte -%0,65 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,55 ve son 7 günde -%15,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wiener Doge on Solana (WIENER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Dolaşım Arzı 999,31K 999,31K 999,31K Toplam Arz 999.308,072322 999.308,072322 999.308,072322

Şu anki Wiener Doge on Solana piyasa değeri $ 2,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WIENER arzı 999,31K olup, toplam arzı 999308.072322. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,50M.