BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Wiener Doge on Solana fiyatı 2,5 USD. WIENER / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WIENER fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Wiener Doge on Solana fiyatı 2,5 USD. WIENER / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WIENER fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WIENER Hakkında Daha Fazla Bilgi

WIENER Fiyat Bilgileri

WIENER Nedir

WIENER Resmi Websitesi

WIENER Token Ekonomisi

WIENER Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wiener Doge on Solana Logosu

Wiener Doge on Solana Fiyatı (WIENER)

Listelenmedi

1 WIENER / USD Canlı Fiyatı:

$2,5
$2,5$2,5
-%6,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Wiener Doge on Solana (WIENER) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:58:49 (UTC+8)

Wiener Doge on Solana (WIENER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 2,25
$ 2,25$ 2,25
24 sa Düşük
$ 2,72
$ 2,72$ 2,72
24 sa Yüksek

$ 2,25
$ 2,25$ 2,25

$ 2,72
$ 2,72$ 2,72

$ 5,11
$ 5,11$ 5,11

$ 2,12
$ 2,12$ 2,12

-%0,65

-%6,55

-%15,37

-%15,37

Wiener Doge on Solana (WIENER) canlı fiyatı $2,5. WIENER, son 24 saat içinde en düşük $ 2,25 ve en yüksek $ 2,72 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WIENER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5,11, en düşük fiyatı ise $ 2,12 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WIENER son bir saatte -%0,65 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,55 ve son 7 günde -%15,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wiener Doge on Solana (WIENER) Piyasa Bilgileri

$ 2,50M
$ 2,50M$ 2,50M

--
----

$ 2,50M
$ 2,50M$ 2,50M

999,31K
999,31K 999,31K

999.308,072322
999.308,072322 999.308,072322

Şu anki Wiener Doge on Solana piyasa değeri $ 2,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WIENER arzı 999,31K olup, toplam arzı 999308.072322. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,50M.

Wiener Doge on Solana (WIENER) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Wiener Doge on Solana / USD fiyat değişimi, $ -0,175170021423423.
Son 30 gün içerisinde, Wiener Doge on Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wiener Doge on Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wiener Doge on Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,175170021423423-%6,55
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wiener Doge on Solana (WIENER) Nedir?

Wiener Doge ($WIENER) is a scarce digital asset and store of value on the Solana blockchain. The project combines humor with transparency and long-term community engagement. With a fixed total supply of 1,000,000 tokens, $WIENER employs principles of scarcity to encourage sustainable growth. Created by Liam Murphy, a crypto fraud-fighting lawyer, the project promotes accountability and trust within the meme economy. The majority of tokens are held by the founder and will not be sold during the lifetime of his dachshund, Stellaluna, the project’s mascot. Holders can stake their tokens for 12% annual rewards and participate in the Wiener Doge Pack, an active Telegram community of over 10,000 members.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wiener Doge on Solana (WIENER) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wiener Doge on Solana Fiyat Tahmini (USD)

Wiener Doge on Solana (WIENER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Wiener Doge on Solana (WIENER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Wiener Doge on Solana için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Wiener Doge on Solana fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WIENER Varlığından Yerel Para Birimlerine

Wiener Doge on Solana (WIENER) Token Ekonomisi

Wiener Doge on Solana (WIENER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WIENER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wiener Doge on Solana (WIENER) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Wiener Doge on Solana (WIENER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WIENER fiyatı, 2,5 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WIENER / USD güncel fiyatı nedir?
WIENER / USD güncel fiyatı $ 2,5. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Wiener Doge on Solana varlığının piyasa değeri nedir?
WIENER piyasa değeri $ 2,50M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WIENER arzı nedir?
Dolaşımdaki WIENER arzı, 999,31K USD.
WIENER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WIENER, ATH fiyatı olan 5,11 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WIENER fiyatı (ATL) nedir?
WIENER, ATL fiyatı olan 2,12 USD değerine düştü.
WIENER işlem hacmi nedir?
WIENER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WIENER bu yıl daha da yükselir mi?
WIENER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WIENER fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:58:49 (UTC+8)

Wiener Doge on Solana (WIENER) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.782,91
$101.782,91$101.782,91

-%1,35

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.325,60
$3.325,60$3.325,60

-%5,17

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,59
$157,59$157,59

-%2,40

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2409
$2,2409$2,2409

-%1,80

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.782,91
$101.782,91$101.782,91

-%1,35

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.325,60
$3.325,60$3.325,60

-%5,17

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,59
$157,59$157,59

-%2,40

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2409
$2,2409$2,2409

-%1,80

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16492
$0,16492$0,16492

+%0,60

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,26736
$0,26736$0,26736

+%1.642,89

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,3923
$1,3923$1,3923

+%828,20

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000284
$0,0000000000000000000000000284$0,0000000000000000000000000284

+%311,59

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035379
$0,0000000035379$0,0000000035379

+%152,67

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$0,1401
$0,1401$0,1401

+%113,89