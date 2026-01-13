Bugünkü Wigger Pig Fiyatı

Bugünkü Wigger Pig (PIGGER) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 25,65 değişim gösterdi. Mevcut PIGGER / USD dönüşüm oranı PIGGER başına $ 0 şeklindedir.

Wigger Pig, şu anda piyasa değeri açısından $ 68.708 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,84M PIGGER şeklindedir. Son 24 saat içinde PIGGER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00454289 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PIGGER, son bir saatte +%5,84 ve son 7 günde +%38,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wigger Pig (PIGGER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 68,71K$ 68,71K $ 68,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,71K$ 68,71K $ 68,71K Dolaşım Arzı 999,84M 999,84M 999,84M Toplam Arz 999.839.000,415292 999.839.000,415292 999.839.000,415292

