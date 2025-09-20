WILDWEST (WILDW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0002362 $ 0,0002362 $ 0,0002362 24 sa Düşük $ 0,0002633 $ 0,0002633 $ 0,0002633 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0002362$ 0,0002362 $ 0,0002362 24 sa Yüksek $ 0,0002633$ 0,0002633 $ 0,0002633 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00026525$ 0,00026525 $ 0,00026525 En Düşük Fiyat $ 0,00023509$ 0,00023509 $ 0,00023509 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,40 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,94 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

WILDWEST (WILDW) canlı fiyatı $0,00023604. WILDW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002362 ve en yüksek $ 0,0002633 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WILDW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00026525, en düşük fiyatı ise $ 0,00023509 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WILDW son bir saatte -%1,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,94 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

WILDWEST (WILDW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 236,20K$ 236,20K $ 236,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 236,20K$ 236,20K $ 236,20K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki WILDWEST piyasa değeri $ 236,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WILDW arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 236,20K.