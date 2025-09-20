Bugünkü canlı WILDWEST fiyatı 0,00023604 USD. WILDW / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WILDW fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı WILDWEST fiyatı 0,00023604 USD. WILDW / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WILDW fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WILDWEST Fiyatı (WILDW)

1 WILDW / USD Canlı Fiyatı:

$0,0002362
-%8,801D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
WILDWEST (WILDW) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:23:49 (UTC+8)

WILDWEST (WILDW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0002362
24 sa Düşük
$ 0,0002633
24 sa Yüksek

$ 0,0002362
$ 0,0002633
$ 0,00026525
$ 0,00023509
-%1,40

-%8,94

--

--

WILDWEST (WILDW) canlı fiyatı $0,00023604. WILDW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002362 ve en yüksek $ 0,0002633 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WILDW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00026525, en düşük fiyatı ise $ 0,00023509 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WILDW son bir saatte -%1,40 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,94 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

WILDWEST (WILDW) Piyasa Bilgileri

$ 236,20K
--
$ 236,20K
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki WILDWEST piyasa değeri $ 236,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WILDW arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 236,20K.

WILDWEST (WILDW) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, WILDWEST / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, WILDWEST / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WILDWEST / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WILDWEST / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%8,94
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

WILDWEST (WILDW) Nedir?

WILDWEST (WILDW) is the native token of the WILDWEST Launchpad & Utility Hub, a full-spectrum platform designed for crypto developers navigating the industry's untamed frontier. If crypto is the Wild West, WILDW is your Huckleberry—delivering essential infrastructure to build, launch, and grow. Projects launching on WILDWEST gain access to staking and token locking contracts, customizable NFT collection architecture, and token launch mechanics that generate high earnings. The platform offers a streamlined set of tools tailored for scalable, end-to-end development. More than a launchpad, WILDWEST is a utility-rich ecosystem driving innovation across the blockchain landscape.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

WILDWEST (WILDW) Kaynağı

Resmi Websitesi

WILDWEST Fiyat Tahmini (USD)

WILDWEST (WILDW) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? WILDWEST (WILDW) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak WILDWEST için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

WILDWEST fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WILDW Varlığından Yerel Para Birimlerine

WILDWEST (WILDW) Token Ekonomisi

WILDWEST (WILDW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WILDW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: WILDWEST (WILDW) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü WILDWEST (WILDW) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WILDW fiyatı, 0,00023604 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WILDW / USD güncel fiyatı nedir?
WILDW / USD güncel fiyatı $ 0,00023604. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
WILDWEST varlığının piyasa değeri nedir?
WILDW piyasa değeri $ 236,20K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WILDW arzı nedir?
Dolaşımdaki WILDW arzı, 1,00B USD.
WILDW için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WILDW, ATH fiyatı olan 0,00026525 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WILDW fiyatı (ATL) nedir?
WILDW, ATL fiyatı olan 0,00023509 USD değerine düştü.
WILDW işlem hacmi nedir?
WILDW için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WILDW bu yıl daha da yükselir mi?
WILDW piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WILDW fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:23:49 (UTC+8)

WILDWEST (WILDW) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.