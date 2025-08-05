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Winnie the Poodle Fiyatı (WINNIE)

Listelenmedi

Winnie the Poodle (WINNIE) Canlı Fiyat Grafiği

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-%2,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Winnie the Poodle (WINNIE) Fiyatı

Winnie the Poodle (WINNIE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 34,81K USD piyasa değerine sahiptir. WINNIE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Winnie the Poodle Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,51
Winnie the Poodle 24 saatlik fiyat değişimi
1000,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Winnie the Poodle (WINNIE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Winnie the Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Winnie the Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Winnie the Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Winnie the Poodle / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,51
30 Gün$ 0+%8,27
60 Gün$ 0+%2,63
90 Gün$ 0--

Winnie the Poodle (WINNIE) Fiyat Analizi

En güncel Winnie the Poodle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01291401
$ 0,01291401$ 0,01291401

-%0,95

-%2,51

-%11,69

Winnie the Poodle (WINNIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 34,81K
$ 34,81K$ 34,81K

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1000,00M
1000,00M 1000,00M

Winnie the Poodle (WINNIE) Nedir?

Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.

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Winnie the Poodle (WINNIE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Winnie the Poodle (WINNIE) Token Ekonomisi

Winnie the Poodle (WINNIE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WINNIE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WINNIE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WINNIE / VND
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1 WINNIE / AUD
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1 WINNIE / GBP
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1 WINNIE / EUR
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1 WINNIE / USD
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1 WINNIE / MYR
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1 WINNIE / TRY
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1 WINNIE / JPY
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1 WINNIE / ARS
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1 WINNIE / RUB
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1 WINNIE / INR
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1 WINNIE / KRW
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1 WINNIE / PHP
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1 WINNIE / EGP
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1 WINNIE / BRL
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1 WINNIE / CAD
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1 WINNIE / BDT
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1 WINNIE / NGN
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1 WINNIE / UAH
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1 WINNIE / VES
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1 WINNIE / CLP
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1 WINNIE / PKR
Rs--
1 WINNIE / KZT
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1 WINNIE / THB
฿--
1 WINNIE / TWD
NT$--
1 WINNIE / AED
د.إ--
1 WINNIE / CHF
Fr--
1 WINNIE / HKD
HK$--
1 WINNIE / MAD
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1 WINNIE / MXN
$--
1 WINNIE / PLN
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1 WINNIE / RON
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1 WINNIE / SEK
kr--
1 WINNIE / BGN
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1 WINNIE / HUF
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1 WINNIE / CZK
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1 WINNIE / KWD
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1 WINNIE / ILS
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