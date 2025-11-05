WISHDOG (WISHDOG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009257 24 sa Düşük $ 0,00015366 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009257 24 sa Yüksek $ 0,00015366 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00324898 En Düşük Fiyat $ 0,00009257 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,36 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%30,88 Fiyat Değişimi (7 G) -%56,99

WISHDOG (WISHDOG) canlı fiyatı $0,0001045. WISHDOG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009257 ve en yüksek $ 0,00015366 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WISHDOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00324898, en düşük fiyatı ise $ 0,00009257 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WISHDOG son bir saatte +%0,36 değişim gösterdi, 24 saatte -%30,88 ve son 7 günde -%56,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

WISHDOG (WISHDOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 104,71K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 104,71K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki WISHDOG piyasa değeri $ 104,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WISHDOG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 104,71K.