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Wizard Gang Fiyatı (WIZARD)

Listelenmedi

Wizard Gang (WIZARD) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00459745
$0.00459745$0.00459745
+27.30%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wizard Gang (WIZARD) Fiyatı

Wizard Gang (WIZARD), şu anda 0.00461081 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4.60M USD piyasa değerine sahiptir. WIZARD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wizard Gang Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+29.56%
Wizard Gang 24 saatlik fiyat değişimi
999.84M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wizard Gang (WIZARD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wizard Gang / USD fiyat değişimi, $ +0.00105187.
Son 30 gün içerisinde, Wizard Gang / USD fiyat değişimi, $ +0.0181227430.
Son 60 gün içerisinde, Wizard Gang / USD fiyat değişimi, $ +0.0097180064.
Son 90 gün içerisinde, Wizard Gang / USD fiyat değişimi, $ +0.0014781529592647514.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00105187+29.56%
30 Gün$ +0.0181227430+393.05%
60 Gün$ +0.0097180064+210.77%
90 Gün$ +0.0014781529592647514+47.19%

Wizard Gang (WIZARD) Fiyat Analizi

En güncel Wizard Gang fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00355366
$ 0.00355366$ 0.00355366

$ 0.00595533
$ 0.00595533$ 0.00595533

$ 0.00760012
$ 0.00760012$ 0.00760012

+4.21%

+29.56%

+89.69%

Wizard Gang (WIZARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

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999.84M
999.84M 999.84M

Wizard Gang (WIZARD) Nedir?

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Wizard Gang (WIZARD) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WIZARD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WIZARD / VND
121.33346515
1 WIZARD / AUD
A$0.0071006474
1 WIZARD / GBP
0.0034581075
1 WIZARD / EUR
0.0039652966
1 WIZARD / USD
$0.00461081
1 WIZARD / MYR
RM0.0195037263
1 WIZARD / TRY
0.1875216427
1 WIZARD / JPY
¥0.67778907
1 WIZARD / ARS
ARS$6.2902975425
1 WIZARD / RUB
0.3681731785
1 WIZARD / INR
0.4041836046
1 WIZARD / IDR
Rp75.5870370864
1 WIZARD / KRW
6.3684968801
1 WIZARD / PHP
0.2641533049
1 WIZARD / EGP
￡E.0.2233476364
1 WIZARD / BRL
R$0.0254516712
1 WIZARD / CAD
C$0.0063168097
1 WIZARD / BDT
0.5615044418
1 WIZARD / NGN
7.0286726559
1 WIZARD / UAH
0.1923629932
1 WIZARD / VES
Bs0.56712963
1 WIZARD / CLP
$4.45404246
1 WIZARD / PKR
Rs1.3068879864
1 WIZARD / KZT
2.4896068595
1 WIZARD / THB
฿0.149390244
1 WIZARD / TWD
NT$0.137402138
1 WIZARD / AED
د.إ0.0169216727
1 WIZARD / CHF
Fr0.003688648
1 WIZARD / HKD
HK$0.0361948585
1 WIZARD / MAD
.د.م0.0417739386
1 WIZARD / MXN
$0.0865910118
1 WIZARD / PLN
0.0170138889
1 WIZARD / RON
лв0.0201953478
1 WIZARD / SEK
kr0.0444943165
1 WIZARD / BGN
лв0.0077922689
1 WIZARD / HUF
Ft1.5855192347
1 WIZARD / CZK
0.0977952801
1 WIZARD / KWD
د.ك0.00140629705
1 WIZARD / ILS
0.015676754