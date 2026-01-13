Bugünkü Wobbles Fiyatı

Bugünkü Wobbles (WOBBLES) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 8,99 değişim gösterdi. Mevcut WOBBLES / USD dönüşüm oranı WOBBLES başına $ 0 şeklindedir.

Wobbles, şu anda piyasa değeri açısından $ 316.745 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,30M WOBBLES şeklindedir. Son 24 saat içinde WOBBLES, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WOBBLES, son bir saatte +%1,21 ve son 7 günde -%20,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wobbles (WOBBLES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 316,75K$ 316,75K $ 316,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 316,75K$ 316,75K $ 316,75K Dolaşım Arzı 997,30M 997,30M 997,30M Toplam Arz 997.299.239,110664 997.299.239,110664 997.299.239,110664

