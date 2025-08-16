Wonderland TIME (TIME) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03496156 $ 0,03496156 $ 0,03496156 24 sa Düşük $ 0,03750395 $ 0,03750395 $ 0,03750395 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03496156$ 0,03496156 $ 0,03496156 24 sa Yüksek $ 0,03750395$ 0,03750395 $ 0,03750395 Tüm Zamanların En Yükseği $ 10.063,72$ 10.063,72 $ 10.063,72 En Düşük Fiyat $ 0,00017233$ 0,00017233 $ 0,00017233 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,71 Fiyat Değişimi (7 G) -%30,71

Wonderland TIME (TIME) canlı fiyatı $0,03528925. TIME, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03496156 ve en yüksek $ 0,03750395 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TIME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 10.063,72, en düşük fiyatı ise $ 0,00017233 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TIME son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,90 ve son 7 günde -%30,71 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wonderland TIME (TIME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,74K$ 31,74K $ 31,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,83M$ 1,83M $ 1,83M Dolaşım Arzı 900,26K 900,26K 900,26K Toplam Arz 51.970.826,48851775 51.970.826,48851775 51.970.826,48851775

Şu anki Wonderland TIME piyasa değeri $ 31,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TIME arzı 900,26K olup, toplam arzı 51970826.48851775. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,83M.