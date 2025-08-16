TIME Hakkında Daha Fazla Bilgi

Wonderland TIME Logosu

Wonderland TIME Fiyatı (TIME)

Listelenmedi

1 TIME / USD Canlı Fiyatı:

$0,03528925
$0,03528925$0,03528925
-%5,901D
mexc
USD
Wonderland TIME (TIME) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 15:00:31 (UTC+8)

Wonderland TIME (TIME) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,03496156
$ 0,03496156$ 0,03496156
24 sa Düşük
$ 0,03750395
$ 0,03750395$ 0,03750395
24 sa Yüksek

$ 0,03496156
$ 0,03496156$ 0,03496156

$ 0,03750395
$ 0,03750395$ 0,03750395

$ 10.063,72
$ 10.063,72$ 10.063,72

$ 0,00017233
$ 0,00017233$ 0,00017233

-%0,01

-%5,90

-%30,71

-%30,71

Wonderland TIME (TIME) canlı fiyatı $0,03528925. TIME, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03496156 ve en yüksek $ 0,03750395 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TIME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 10.063,72, en düşük fiyatı ise $ 0,00017233 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TIME son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,90 ve son 7 günde -%30,71 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wonderland TIME (TIME) Piyasa Bilgileri

$ 31,74K
$ 31,74K$ 31,74K

--
----

$ 1,83M
$ 1,83M$ 1,83M

900,26K
900,26K 900,26K

51.970.826,48851775
51.970.826,48851775 51.970.826,48851775

Şu anki Wonderland TIME piyasa değeri $ 31,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TIME arzı 900,26K olup, toplam arzı 51970826.48851775. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,83M.

Wonderland TIME (TIME) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Wonderland TIME / USD fiyat değişimi, $ -0,00221469361023502.
Son 30 gün içerisinde, Wonderland TIME / USD fiyat değişimi, $ +0,0040472005.
Son 60 gün içerisinde, Wonderland TIME / USD fiyat değişimi, $ -0,0004881597.
Son 90 gün içerisinde, Wonderland TIME / USD fiyat değişimi, $ -0,02939831860913162.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00221469361023502-%5,90
30 Gün$ +0,0040472005+%11,47
60 Gün$ -0,0004881597-%1,38
90 Gün$ -0,02939831860913162-%45,44

Wonderland TIME (TIME) Nedir?

Wonderland DAO were operating under three tokens, TIME, MEMO and wMEMO. TIME being the base token which you could stake and get MEMO while you could wrap the MEMO and get wMEMO. Since Wonderland Improvement Proposal #17 TIME and MEMO are deprecated and wMEMO is the main and only relevant token of Wonderland DAO. I'm requesting either a banner redirecting to wMEMO as the main token from Wonderland to avoid confusion as people still looking at TIME's price and trying to interact with TIME or delisting.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wonderland TIME (TIME) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wonderland TIME Fiyat Tahmini (USD)

Wonderland TIME (TIME) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Wonderland TIME (TIME) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Wonderland TIME için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Wonderland TIME fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TIME Varlığından Yerel Para Birimlerine

Wonderland TIME (TIME) Token Ekonomisi

Wonderland TIME (TIME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TIME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wonderland TIME (TIME) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Wonderland TIME (TIME) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TIME fiyatı, 0,03528925 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TIME / USD güncel fiyatı nedir?
TIME / USD güncel fiyatı $ 0,03528925. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Wonderland TIME varlığının piyasa değeri nedir?
TIME piyasa değeri $ 31,74K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TIME arzı nedir?
Dolaşımdaki TIME arzı, 900,26K USD.
TIME için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TIME, ATH fiyatı olan 10.063,72 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TIME fiyatı (ATL) nedir?
TIME, ATL fiyatı olan 0,00017233 USD değerine düştü.
TIME işlem hacmi nedir?
TIME için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TIME bu yıl daha da yükselir mi?
TIME piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TIME fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.