Woolly Mouse Logosu

Woolly Mouse Fiyatı (WOOLLY)

Listelenmedi

Woolly Mouse (WOOLLY) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
+%2,201D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Woolly Mouse (WOOLLY) Fiyatı

Woolly Mouse (WOOLLY), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 20,18K USD piyasa değerine sahiptir. WOOLLY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Woolly Mouse Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,20
Woolly Mouse 24 saatlik fiyat değişimi
998,79M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WOOLLY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WOOLLY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Woolly Mouse (WOOLLY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Woolly Mouse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Woolly Mouse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Woolly Mouse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Woolly Mouse / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,20
30 Gün$ 0-%7,95
60 Gün$ 0-%12,74
90 Gün$ 0--

Woolly Mouse (WOOLLY) Fiyat Analizi

En güncel Woolly Mouse fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,003208
$ 0,003208$ 0,003208

+%1,70

+%2,20

+%1,59

Woolly Mouse (WOOLLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 20,18K
$ 20,18K$ 20,18K

--
----

998,79M
998,79M 998,79M

Woolly Mouse (WOOLLY) Nedir?

This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Woolly Mouse (WOOLLY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Woolly Mouse (WOOLLY) Token Ekonomisi

Woolly Mouse (WOOLLY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WOOLLY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Woolly Mouse (WOOLLY) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

