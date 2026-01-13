Bugünkü Work Quest Fiyatı

Bugünkü Work Quest (WQT) fiyatı $ 0,0000035 olup, son 24 saatte % 2,98 değişim gösterdi. Mevcut WQT / USD dönüşüm oranı WQT başına $ 0,0000035 şeklindedir.

Work Quest, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.360 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,82B WQT şeklindedir. Son 24 saat içinde WQT, $ 0,0000034 (en düşük) ile $ 0,0000035 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00389978 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000015 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WQT, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%52,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Work Quest (WQT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,36K$ 20,36K $ 20,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,98K$ 20,98K $ 20,98K Dolaşım Arzı 5,82B 5,82B 5,82B Toplam Arz 6.000.000.000,0 6.000.000.000,0 6.000.000.000,0

Şu anki Work Quest piyasa değeri $ 20,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WQT arzı 5,82B olup, toplam arzı 6000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,98K.