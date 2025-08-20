WCM Hakkında Daha Fazla Bilgi

World Computer Money Logosu

World Computer Money Fiyatı (WCM)

Listelenmedi

1 WCM / USD Canlı Fiyatı:

$0,00065873
$0,00065873$0,00065873
-%24,001D
mexc
USD
World Computer Money (WCM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:53:13 (UTC+8)

World Computer Money (WCM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0,00110738
$ 0,00110738$ 0,00110738
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00110738
$ 0,00110738$ 0,00110738

$ 0,00110738
$ 0,00110738$ 0,00110738

$ 0
$ 0$ 0

+%3,26

-%24,08

--

--

World Computer Money (WCM) canlı fiyatı --. WCM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00110738 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WCM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00110738, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WCM son bir saatte +%3,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,08 ve son 7 günde -- değişim gösterdi.

World Computer Money (WCM) Piyasa Bilgileri

$ 626,92K
$ 626,92K$ 626,92K

--
----

$ 626,92K
$ 626,92K$ 626,92K

950,86M
950,86M 950,86M

950.859.144,8331143
950.859.144,8331143 950.859.144,8331143

Şu anki World Computer Money piyasa değeri $ 626,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WCM arzı 950,86M olup, toplam arzı 950859144.8331143. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 626,92K.

World Computer Money (WCM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, World Computer Money / USD fiyat değişimi, $ -0,000208980943143033.
Son 30 gün içerisinde, World Computer Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, World Computer Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, World Computer Money / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000208980943143033-%24,08
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

World Computer Money (WCM) Nedir?

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

World Computer Money (WCM) Kaynağı

World Computer Money Fiyat Tahmini (USD)

World Computer Money (WCM) Token Ekonomisi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: World Computer Money (WCM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü World Computer Money (WCM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WCM fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WCM / USD güncel fiyatı nedir?
WCM / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
World Computer Money varlığının piyasa değeri nedir?
WCM piyasa değeri $ 626,92K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WCM arzı nedir?
Dolaşımdaki WCM arzı, 950,86M USD.
WCM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WCM, ATH fiyatı olan 0,00110738 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WCM fiyatı (ATL) nedir?
WCM, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
WCM işlem hacmi nedir?
WCM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WCM bu yıl daha da yükselir mi?
WCM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WCM fiyat tahminine göz atın.
