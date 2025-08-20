World Computer Money Fiyatı (WCM)
+%3,26
-%24,08
--
--
World Computer Money (WCM) canlı fiyatı --. WCM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00110738 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WCM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00110738, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, WCM son bir saatte +%3,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,08 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki World Computer Money piyasa değeri $ 626,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WCM arzı 950,86M olup, toplam arzı 950859144.8331143. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 626,92K.
Gün içerisinde, World Computer Money / USD fiyat değişimi, $ -0,000208980943143033.
Son 30 gün içerisinde, World Computer Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, World Computer Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, World Computer Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000208980943143033
|-%24,08
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.
