World Computer Money (WCM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00110738 $ 0,00110738 $ 0,00110738 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00110738$ 0,00110738 $ 0,00110738 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00110738$ 0,00110738 $ 0,00110738 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%24,08 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

World Computer Money (WCM) canlı fiyatı --. WCM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00110738 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WCM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00110738, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WCM son bir saatte +%3,26 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,08 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

World Computer Money (WCM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 626,92K$ 626,92K $ 626,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 626,92K$ 626,92K $ 626,92K Dolaşım Arzı 950,86M 950,86M 950,86M Toplam Arz 950.859.144,8331143 950.859.144,8331143 950.859.144,8331143

Şu anki World Computer Money piyasa değeri $ 626,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WCM arzı 950,86M olup, toplam arzı 950859144.8331143. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 626,92K.