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Wrapped AVAX Fiyatı (WAVAX)

Listelenmedi

Wrapped AVAX (WAVAX) Canlı Fiyat Grafiği

$21,85
$21,85$21,85
+%1,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped AVAX (WAVAX) Fiyatı

Wrapped AVAX (WAVAX), şu anda 21,84 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 344,00M USD piyasa değerine sahiptir. WAVAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped AVAX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,92
Wrapped AVAX 24 saatlik fiyat değişimi
15,74M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped AVAX (WAVAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped AVAX / USD fiyat değişimi, $ +0,410878.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped AVAX / USD fiyat değişimi, $ +4,7891385360.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped AVAX / USD fiyat değişimi, $ +1,8695061840.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped AVAX / USD fiyat değişimi, $ +2,248012839619786.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,410878+%1,92
30 Gün$ +4,7891385360+%21,93
60 Gün$ +1,8695061840+%8,56
90 Gün$ +2,248012839619786+%11,47

Wrapped AVAX (WAVAX) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped AVAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 21,26
$ 21,26$ 21,26

$ 22,01
$ 22,01$ 22,01

$ 2.000,68
$ 2.000,68$ 2.000,68

+%0,17

+%1,92

-%19,74

Wrapped AVAX (WAVAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 344,00M
$ 344,00M$ 344,00M

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15,74M
15,74M 15,74M

Wrapped AVAX (WAVAX) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped AVAX (WAVAX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped AVAX (WAVAX) Token Ekonomisi

Wrapped AVAX (WAVAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAVAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WAVAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAVAX / VND
574.719,6
1 WAVAX / AUD
A$33,6336
1 WAVAX / GBP
16,38
1 WAVAX / EUR
18,7824
1 WAVAX / USD
$21,84
1 WAVAX / MYR
RM92,3832
1 WAVAX / TRY
888,2328
1 WAVAX / JPY
¥3.210,48
1 WAVAX / ARS
ARS$29.795,22
1 WAVAX / RUB
1.743,924
1 WAVAX / INR
1.914,276
1 WAVAX / IDR
Rp358.032,7296
1 WAVAX / KRW
30.165,6264
1 WAVAX / PHP
1.251,2136
1 WAVAX / EGP
￡E.1.057,9296
1 WAVAX / BRL
R$120,3384
1 WAVAX / CAD
C$29,9208
1 WAVAX / BDT
2.659,6752
1 WAVAX / NGN
33.292,6776
1 WAVAX / UAH
911,1648
1 WAVAX / VES
Bs2.686,32
1 WAVAX / CLP
$21.097,44
1 WAVAX / PKR
Rs6.190,3296
1 WAVAX / KZT
11.792,508
1 WAVAX / THB
฿707,8344
1 WAVAX / TWD
NT$651,7056
1 WAVAX / AED
د.إ80,1528
1 WAVAX / CHF
Fr17,472
1 WAVAX / HKD
HK$171,444
1 WAVAX / MAD
.د.م197,8704
1 WAVAX / MXN
$410,1552
1 WAVAX / PLN
80,5896
1 WAVAX / RON
лв95,6592
1 WAVAX / SEK
kr210,756
1 WAVAX / BGN
лв36,9096
1 WAVAX / HUF
Ft7.510,1208
1 WAVAX / CZK
463,2264
1 WAVAX / KWD
د.ك6,6612
1 WAVAX / ILS
74,256