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Wrapped BTT Fiyatı (WBTT)

Listelenmedi

Wrapped BTT (WBTT) Canlı Fiyat Grafiği

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%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped BTT (WBTT) Fiyatı

Wrapped BTT (WBTT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WBTT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped BTT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Wrapped BTT 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped BTT (WBTT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped BTT / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped BTT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped BTT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped BTT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0-%0,05
60 Gün$ 0-%0,14
90 Gün$ 0--

Wrapped BTT (WBTT) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped BTT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 0,00222629
$ 0,00222629$ 0,00222629

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Wrapped BTT (WBTT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Wrapped BTT (WBTT) Nedir?

BitTorrent was initially conceived by Bram Cohen, a peer-to-peer protocol for users to transfer files around the world. The BitTorrent Token (BTT), a TRC-10 token is created on top of the TRON blockchain platform as a way to extend the capability of BitTorrent. The token is added to introduce some economics feature on BitTorrent for networking, bandwidth, and storage resources to be shared and tradeed. Some of the other feature that BitTorrent Token (BTT) offers would be BitTorrent Speed. This is whereby BTT tokens can be big in exchange for faster download speed.

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Wrapped BTT (WBTT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped BTT (WBTT) Token Ekonomisi

Wrapped BTT (WBTT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WBTT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WBTT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WBTT / VND
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1 WBTT / AUD
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1 WBTT / GBP
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1 WBTT / EUR
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1 WBTT / MYR
RM--
1 WBTT / TRY
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1 WBTT / JPY
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1 WBTT / ARS
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1 WBTT / RUB
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1 WBTT / INR
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1 WBTT / IDR
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1 WBTT / KRW
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1 WBTT / PHP
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1 WBTT / EGP
￡E.--
1 WBTT / BRL
R$--
1 WBTT / CAD
C$--
1 WBTT / BDT
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1 WBTT / NGN
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1 WBTT / UAH
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1 WBTT / VES
Bs--
1 WBTT / CLP
$--
1 WBTT / PKR
Rs--
1 WBTT / KZT
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1 WBTT / THB
฿--
1 WBTT / TWD
NT$--
1 WBTT / AED
د.إ--
1 WBTT / CHF
Fr--
1 WBTT / HKD
HK$--
1 WBTT / MAD
.د.م--
1 WBTT / MXN
$--
1 WBTT / PLN
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1 WBTT / RON
лв--
1 WBTT / SEK
kr--
1 WBTT / BGN
лв--
1 WBTT / HUF
Ft--
1 WBTT / CZK
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1 WBTT / KWD
د.ك--
1 WBTT / ILS
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