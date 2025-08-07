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Wrapped Kava Fiyatı (WKAVA)

Listelenmedi

Wrapped Kava (WKAVA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,387663
$0,387663$0,387663
-%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Kava (WKAVA) Fiyatı

Wrapped Kava (WKAVA), şu anda 0,387663 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WKAVA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Kava Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,56
Wrapped Kava 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped Kava (WKAVA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Kava / USD fiyat değişimi, $ -0,0022135128351904.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Kava / USD fiyat değişimi, $ -0,0040697249.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Kava / USD fiyat değişimi, $ -0,0474907721.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Kava / USD fiyat değişimi, $ -0,0718475025859731.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0022135128351904-%0,56
30 Gün$ -0,0040697249-%1,04
60 Gün$ -0,0474907721-%12,25
90 Gün$ -0,0718475025859731-%15,63

Wrapped Kava (WKAVA) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Kava fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,382888
$ 0,382888$ 0,382888

$ 0,39155
$ 0,39155$ 0,39155

$ 10,42
$ 10,42$ 10,42

-%0,40

-%0,56

+%0,79

Wrapped Kava (WKAVA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Wrapped Kava (WKAVA) Nedir?

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Wrapped Kava (WKAVA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped Kava (WKAVA) Token Ekonomisi

Wrapped Kava (WKAVA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WKAVA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WKAVA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WKAVA / VND
10.201,351845
1 WKAVA / AUD
A$0,59312439
1 WKAVA / GBP
0,28687062
1 WKAVA / EUR
0,32951355
1 WKAVA / USD
$0,387663
1 WKAVA / MYR
RM1,63593786
1 WKAVA / TRY
15,76237758
1 WKAVA / JPY
¥56,986461
1 WKAVA / ARS
ARS$516,19266765
1 WKAVA / RUB
31,01304
1 WKAVA / INR
34,00967499
1 WKAVA / IDR
Rp6.355,13013072
1 WKAVA / KRW
536,92876152
1 WKAVA / PHP
22,21696653
1 WKAVA / EGP
￡E.18,77839572
1 WKAVA / BRL
R$2,12051661
1 WKAVA / CAD
C$0,53109831
1 WKAVA / BDT
47,17471047
1 WKAVA / NGN
592,75611015
1 WKAVA / UAH
16,1267808
1 WKAVA / VES
Bs48,845538
1 WKAVA / CLP
$378,359088
1 WKAVA / PKR
Rs109,53805728
1 WKAVA / KZT
208,30683642
1 WKAVA / THB
฿12,53702142
1 WKAVA / TWD
NT$11,59887696
1 WKAVA / AED
د.إ1,42272321
1 WKAVA / CHF
Fr0,3101304
1 WKAVA / HKD
HK$3,03927792
1 WKAVA / MAD
.د.م3,51998004
1 WKAVA / MXN
$7,22603832
1 WKAVA / PLN
1,42272321
1 WKAVA / RON
лв1,69021068
1 WKAVA / SEK
kr3,73319469
1 WKAVA / BGN
лв0,65127384
1 WKAVA / HUF
Ft132,62338893
1 WKAVA / CZK
8,1796893
1 WKAVA / KWD
د.ك0,118237215
1 WKAVA / ILS
1,32580746