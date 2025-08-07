Wrapped LIBERTAS OMNIBUS Fiyatı (LIBERTAS)
Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS), şu anda 2,96 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. LIBERTAS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Wrapped LIBERTAS OMNIBUS / USD fiyat değişimi, $ -0,03400340942949.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped LIBERTAS OMNIBUS / USD fiyat değişimi, $ +2,3282673280.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped LIBERTAS OMNIBUS / USD fiyat değişimi, $ +1,9399336800.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped LIBERTAS OMNIBUS / USD fiyat değişimi, $ +1,0697252980787982.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,03400340942949
|-%1,13
|30 Gün
|$ +2,3282673280
|+%78,66
|60 Gün
|$ +1,9399336800
|+%65,54
|90 Gün
|$ +1,0697252980787982
|+%56,59
En güncel Wrapped LIBERTAS OMNIBUS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,79
-%1,13
-%8,42
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LIBERTAS OMNIBUS is an experimental NFT project by zkSync to explore new NFT standards, network superpowers, new protocol features, prototype collections with surprise creators, and just vibe out. LIBERTAS token is the LIBERTAS OMNIBUS NFT wrapped with the SyncSwap 404 Wrapper.
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