Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS) Nedir?

LIBERTAS OMNIBUS is an experimental NFT project by zkSync to explore new NFT standards, network superpowers, new protocol features, prototype collections with surprise creators, and just vibe out. LIBERTAS token is the LIBERTAS OMNIBUS NFT wrapped with the SyncSwap 404 Wrapper.

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Wrapped LIBERTAS OMNIBUS (LIBERTAS) Token Ekonomisi

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