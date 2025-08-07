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Wrapped Moonbeam Fiyatı (WGLMR)

Listelenmedi

Wrapped Moonbeam (WGLMR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,067904
$0,067904$0,067904
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Moonbeam (WGLMR) Fiyatı

Wrapped Moonbeam (WGLMR), şu anda 0,067904 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WGLMR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Moonbeam Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,08
Wrapped Moonbeam 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped Moonbeam (WGLMR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Moonbeam / USD fiyat değişimi, $ +0,00072306.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Moonbeam / USD fiyat değişimi, $ +0,0056382592.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Moonbeam / USD fiyat değişimi, $ -0,0085089212.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Moonbeam / USD fiyat değişimi, $ -0,01320538626371299.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00072306+%1,08
30 Gün$ +0,0056382592+%8,30
60 Gün$ -0,0085089212-%12,53
90 Gün$ -0,01320538626371299-%16,28

Wrapped Moonbeam (WGLMR) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Moonbeam fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,066291
$ 0,066291$ 0,066291

$ 0,068203
$ 0,068203$ 0,068203

$ 5,91
$ 5,91$ 5,91

-%0,27

+%1,08

-%5,02

Wrapped Moonbeam (WGLMR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
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Wrapped Moonbeam (WGLMR) Nedir?

WGLMR is the wrapped version of Moonbeam (GLMR) Moonbeam is much more than just an EVM implementation: it’s a highly specialized Layer 1 chain that mirrors Ethereum’s Web3 RPC, accounts, keys, subscriptions, logs, and more. The Moonbeam platform extends the base Ethereum feature set with additional features such as on-chain governance, staking, and cross-chain integrations. Moonbeam combines the best of both worlds: the familiar and easy-to-use tooling of Ethereum and the scalable, interoperable architecture of Polkadot. Dive into the tools, integrations, and comprehensive tutorials to start using and building on Moonbeam.

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Wrapped Moonbeam (WGLMR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped Moonbeam (WGLMR) Token Ekonomisi

Wrapped Moonbeam (WGLMR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WGLMR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WGLMR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WGLMR / VND
1.786,89376
1 WGLMR / AUD
A$0,10389312
1 WGLMR / GBP
0,05024896
1 WGLMR / EUR
0,0577184
1 WGLMR / USD
$0,067904
1 WGLMR / MYR
RM0,28655488
1 WGLMR / TRY
2,7602976
1 WGLMR / JPY
¥9,981888
1 WGLMR / ARS
ARS$90,4175712
1 WGLMR / RUB
5,43232
1 WGLMR / INR
5,95653888
1 WGLMR / IDR
Rp1.113,18014976
1 WGLMR / KRW
94,04975616
1 WGLMR / PHP
3,8908992
1 WGLMR / EGP
￡E.3,28926976
1 WGLMR / BRL
R$0,37143488
1 WGLMR / CAD
C$0,09302848
1 WGLMR / BDT
8,26323776
1 WGLMR / NGN
103,8286112
1 WGLMR / UAH
2,8248064
1 WGLMR / VES
Bs8,555904
1 WGLMR / CLP
$66,274304
1 WGLMR / PKR
Rs19,18695424
1 WGLMR / KZT
36,48753536
1 WGLMR / THB
฿2,19601536
1 WGLMR / TWD
NT$2,03168768
1 WGLMR / AED
د.إ0,24920768
1 WGLMR / CHF
Fr0,0543232
1 WGLMR / HKD
HK$0,53236736
1 WGLMR / MAD
.د.م0,61656832
1 WGLMR / MXN
$1,26573056
1 WGLMR / PLN
0,24920768
1 WGLMR / RON
лв0,29606144
1 WGLMR / SEK
kr0,65391552
1 WGLMR / BGN
лв0,11407872
1 WGLMR / HUF
Ft23,23063744
1 WGLMR / CZK
1,4327744
1 WGLMR / KWD
د.ك0,02071072
1 WGLMR / ILS
0,23223168