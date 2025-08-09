WPUNDIAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

WPUNDIAI Fiyat Bilgileri

WPUNDIAI Token Ekonomisi

WPUNDIAI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped Pundi AIFX Logosu

Wrapped Pundi AIFX Fiyatı (WPUNDIAI)

Listelenmedi

Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) Canlı Fiyat Grafiği

$4,64
$4,64$4,64
+%2,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) Fiyatı

Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI), şu anda 4,64 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WPUNDIAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Pundi AIFX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,93
Wrapped Pundi AIFX 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WPUNDIAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WPUNDIAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Pundi AIFX / USD fiyat değişimi, $ +0,132313.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Pundi AIFX / USD fiyat değişimi, $ -1,2596156960.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Pundi AIFX / USD fiyat değişimi, $ -2,4040378240.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Pundi AIFX / USD fiyat değişimi, $ -3,657411894584233.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,132313+%2,93
30 Gün$ -1,2596156960-%27,14
60 Gün$ -2,4040378240-%51,81
90 Gün$ -3,657411894584233-%44,07

Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Pundi AIFX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,45
$ 4,45$ 4,45

$ 4,68
$ 4,68$ 4,68

$ 16,81
$ 16,81$ 16,81

+%0,84

+%2,93

+%2,97

Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) Token Ekonomisi

Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WPUNDIAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Pundi AIFX (WPUNDIAI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WPUNDIAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WPUNDIAI / VND
122.101,6
1 WPUNDIAI / AUD
A$7,0992
1 WPUNDIAI / GBP
3,4336
1 WPUNDIAI / EUR
3,944
1 WPUNDIAI / USD
$4,64
1 WPUNDIAI / MYR
RM19,6736
1 WPUNDIAI / TRY
188,7088
1 WPUNDIAI / JPY
¥682,08
1 WPUNDIAI / ARS
ARS$6.105,2192
1 WPUNDIAI / RUB
371,1536
1 WPUNDIAI / INR
407,0208
1 WPUNDIAI / IDR
Rp74.838,6992
1 WPUNDIAI / KRW
6.444,4032
1 WPUNDIAI / PHP
263,32
1 WPUNDIAI / EGP
￡E.225,2256
1 WPUNDIAI / BRL
R$25,1952
1 WPUNDIAI / CAD
C$6,3568
1 WPUNDIAI / BDT
563,296
1 WPUNDIAI / NGN
7.105,6496
1 WPUNDIAI / UAH
191,7712
1 WPUNDIAI / VES
Bs593,92
1 WPUNDIAI / CLP
$4.491,52
1 WPUNDIAI / PKR
Rs1.315,5328
1 WPUNDIAI / KZT
2.505,368
1 WPUNDIAI / THB
฿149,9648
1 WPUNDIAI / TWD
NT$138,736
1 WPUNDIAI / AED
د.إ17,0288
1 WPUNDIAI / CHF
Fr3,712
1 WPUNDIAI / HKD
HK$36,3776
1 WPUNDIAI / MAD
.د.م41,9456
1 WPUNDIAI / MXN
$86,2112
1 WPUNDIAI / PLN
16,8896
1 WPUNDIAI / RON
лв20,184
1 WPUNDIAI / SEK
kr44,4048
1 WPUNDIAI / BGN
лв7,7488
1 WPUNDIAI / HUF
Ft1.575,512
1 WPUNDIAI / CZK
97,3472
1 WPUNDIAI / KWD
د.ك1,4152
1 WPUNDIAI / ILS
15,9152