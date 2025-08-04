WSRUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Wrapped Savings rUSD Logosu

Wrapped Savings rUSD Fiyatı (WSRUSD)

Listelenmedi

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,058
$1,058$1,058
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Fiyatı

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD), şu anda 1,058 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 16,94M USD piyasa değerine sahiptir. WSRUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Savings rUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Wrapped Savings rUSD 24 saatlik fiyat değişimi
15,68M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0347074784.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0347074784+%3,28
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Savings rUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,058
$ 1,058$ 1,058

--

--

+%1,62

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16,94M
$ 16,94M$ 16,94M

--
----

15,68M
15,68M 15,68M

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Nedir?

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

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Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Token Ekonomisi

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WSRUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WSRUSD / VND
27.841,27
1 WSRUSD / AUD
A$1,62932
1 WSRUSD / GBP
0,7935
1 WSRUSD / EUR
0,90988
1 WSRUSD / USD
$1,058
1 WSRUSD / MYR
RM4,47534
1 WSRUSD / TRY
43,02886
1 WSRUSD / JPY
¥155,526
1 WSRUSD / ARS
ARS$1.443,3765
1 WSRUSD / RUB
84,4813
1 WSRUSD / INR
92,7337
1 WSRUSD / IDR
Rp17.344,25952
1 WSRUSD / KRW
1.461,32018
1 WSRUSD / PHP
60,61282
1 WSRUSD / EGP
￡E.51,24952
1 WSRUSD / BRL
R$5,82958
1 WSRUSD / CAD
C$1,44946
1 WSRUSD / BDT
128,84324
1 WSRUSD / NGN
1.612,80462
1 WSRUSD / UAH
44,13976
1 WSRUSD / VES
Bs130,134
1 WSRUSD / CLP
$1.022,028
1 WSRUSD / PKR
Rs299,87952
1 WSRUSD / KZT
571,2671
1 WSRUSD / THB
฿34,28978
1 WSRUSD / TWD
NT$31,57072
1 WSRUSD / AED
د.إ3,88286
1 WSRUSD / CHF
Fr0,8464
1 WSRUSD / HKD
HK$8,3053
1 WSRUSD / MAD
.د.م9,58548
1 WSRUSD / MXN
$19,87982
1 WSRUSD / PLN
3,90402
1 WSRUSD / RON
лв4,63404
1 WSRUSD / SEK
kr10,22028
1 WSRUSD / BGN
лв1,78802
1 WSRUSD / HUF
Ft364,06838
1 WSRUSD / CZK
22,46134
1 WSRUSD / KWD
د.ك0,32269
1 WSRUSD / ILS
3,5972