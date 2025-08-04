WSTASTR Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Wrapped stASTR Fiyatı (WSTASTR)

Listelenmedi

Wrapped stASTR (WSTASTR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02393306
$0,02393306$0,02393306
-%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped stASTR (WSTASTR) Fiyatı

Wrapped stASTR (WSTASTR), şu anda 0,02393306 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,48M USD piyasa değerine sahiptir. WSTASTR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped stASTR Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,45
Wrapped stASTR 24 saatlik fiyat değişimi
145,24M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped stASTR (WSTASTR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped stASTR / USD fiyat değişimi, $ -0,0001093847919969.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped stASTR / USD fiyat değişimi, $ +0,0005677544.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped stASTR / USD fiyat değişimi, $ -0,0034472653.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped stASTR / USD fiyat değişimi, $ -0,00293584892054984.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0001093847919969-%0,45
30 Gün$ +0,0005677544+%2,37
60 Gün$ -0,0034472653-%14,40
90 Gün$ -0,00293584892054984-%10,92

Wrapped stASTR (WSTASTR) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped stASTR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02364266
$ 0,02364266$ 0,02364266

$ 0,0241863
$ 0,0241863$ 0,0241863

$ 0,03544925
$ 0,03544925$ 0,03544925

+%0,15

-%0,45

-%14,39

Wrapped stASTR (WSTASTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,48M
$ 3,48M$ 3,48M

--
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145,24M
145,24M 145,24M

Wrapped stASTR (WSTASTR) Nedir?

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

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Wrapped stASTR (WSTASTR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped stASTR (WSTASTR) Token Ekonomisi

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WSTASTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WSTASTR / VND
629,7984739
1 WSTASTR / AUD
A$0,0368569124
1 WSTASTR / GBP
0,017949795
1 WSTASTR / EUR
0,0205824316
1 WSTASTR / USD
$0,02393306
1 WSTASTR / MYR
RM0,1012368438
1 WSTASTR / TRY
0,9733575502
1 WSTASTR / JPY
¥3,51815982
1 WSTASTR / ARS
ARS$32,650677105
1 WSTASTR / RUB
1,911054841
1 WSTASTR / INR
2,097732709
1 WSTASTR / IDR
Rp392,3451831264
1 WSTASTR / KRW
33,0565818026
1 WSTASTR / PHP
1,3711250074
1 WSTASTR / EGP
￡E.1,1593174264
1 WSTASTR / BRL
R$0,1318711606
1 WSTASTR / CAD
C$0,0327882922
1 WSTASTR / BDT
2,9145680468
1 WSTASTR / NGN
36,4833173334
1 WSTASTR / UAH
0,9984872632
1 WSTASTR / VES
Bs2,94376638
1 WSTASTR / CLP
$23,11933596
1 WSTASTR / PKR
Rs6,7835865264
1 WSTASTR / KZT
12,922655747
1 WSTASTR / THB
฿0,7756704746
1 WSTASTR / TWD
NT$0,7141625104
1 WSTASTR / AED
د.إ0,0878343302
1 WSTASTR / CHF
Fr0,019146448
1 WSTASTR / HKD
HK$0,187874521
1 WSTASTR / MAD
.د.م0,2168335236
1 WSTASTR / MXN
$0,4497021974
1 WSTASTR / PLN
0,0883129914
1 WSTASTR / RON
лв0,1048268028
1 WSTASTR / SEK
kr0,2311933596
1 WSTASTR / BGN
лв0,0404468714
1 WSTASTR / HUF
Ft8,2356052766
1 WSTASTR / CZK
0,5080988638
1 WSTASTR / KWD
د.ك0,0072995833
1 WSTASTR / ILS
0,081372404