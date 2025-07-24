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Wrapped TAC Fiyatı (WTAC)

Wrapped TAC (WTAC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01406277
$0,01406277$0,01406277
+%7,901D
USD

Bugünkü Wrapped TAC (WTAC) Fiyatı

Wrapped TAC (WTAC), şu anda 0,01406277 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,09M USD piyasa değerine sahiptir. WTAC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped TAC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%7,93
Wrapped TAC 24 saatlik fiyat değişimi
361,92M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped TAC (WTAC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped TAC / USD fiyat değişimi, $ +0,00103381.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped TAC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped TAC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped TAC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00103381+%7,93
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped TAC (WTAC) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped TAC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01273063
$ 0,01273063$ 0,01273063

$ 0,01449621
$ 0,01449621$ 0,01449621

$ 0,0162543
$ 0,0162543$ 0,0162543

+%0,92

+%7,93

--

Wrapped TAC (WTAC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 5,09M
$ 5,09M$ 5,09M

--
----

361,92M
361,92M 361,92M

Wrapped TAC (WTAC) Nedir?

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Wrapped TAC (WTAC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped TAC (WTAC) Token Ekonomisi

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WTAC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WTAC / VND
370,06179255
1 WTAC / AUD
A$0,0212347827
1 WTAC / GBP
0,0102658221
1 WTAC / EUR
0,0118127268
1 WTAC / USD
$0,01406277
1 WTAC / MYR
RM0,0592042617
1 WTAC / TRY
0,5686984188
1 WTAC / JPY
¥2,05316442
1 WTAC / RUB
1,102521168
1 WTAC / INR
1,2133357956
1 WTAC / IDR
Rp230,5371762288
1 WTAC / KRW
19,2114313524
1 WTAC / PHP
0,7962340374
1 WTAC / EGP
￡E.0,6903413793
1 WTAC / BRL
R$0,0774858627
1 WTAC / CAD
C$0,0191253672
1 WTAC / BDT
1,7082046719
1 WTAC / NGN
21,4371459603
1 WTAC / UAH
0,5858549982
1 WTAC / VES
Bs1,6875324
1 WTAC / CLP
$13,31744319
1 WTAC / PKR
Rs3,9893265936
1 WTAC / KZT
7,5403166463
1 WTAC / THB
฿0,4518368001
1 WTAC / TWD
NT$0,4114766502
1 WTAC / AED
د.إ0,0516103659
1 WTAC / CHF
Fr0,0111095883
1 WTAC / HKD
HK$0,1102521168
1 WTAC / MAD
.د.م0,1260024192
1 WTAC / MXN
$0,2607237558
1 WTAC / PLN
0,050625972
1 WTAC / RON
лв0,060469911
1 WTAC / SEK
kr0,133596315
1 WTAC / BGN
лв0,0233441982
1 WTAC / HUF
Ft4,758841368
1 WTAC / CZK
0,2934900099
1 WTAC / KWD
د.ك0,00428914485
1 WTAC / ILS
0,0468290241