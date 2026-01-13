Bugünkü X Bangers Fiyatı

Bugünkü X Bangers (BANGERS) fiyatı $ 0,00003071 olup, son 24 saatte % 7,05 değişim gösterdi. Mevcut BANGERS / USD dönüşüm oranı BANGERS başına $ 0,00003071 şeklindedir.

X Bangers, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.082 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 982,43M BANGERS şeklindedir. Son 24 saat içinde BANGERS, $ 0,00002776 (en düşük) ile $ 0,00003489 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00548066 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002207 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BANGERS, son bir saatte -%1,75 ve son 7 günde -%21,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

X Bangers (BANGERS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,08K$ 30,08K $ 30,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,08K$ 30,08K $ 30,08K Dolaşım Arzı 982,43M 982,43M 982,43M Toplam Arz 982.434.996,849065 982.434.996,849065 982.434.996,849065

Şu anki X Bangers piyasa değeri $ 30,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BANGERS arzı 982,43M olup, toplam arzı 982434996.849065. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,08K.