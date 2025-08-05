X2Y2 (X2Y2) Nedir?

X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits

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X2Y2 (X2Y2) Kaynağı Resmi Websitesi

X2Y2 (X2Y2) Token Ekonomisi

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