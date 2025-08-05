xHaven (XVN) Nedir?

xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.

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xHaven (XVN) Token Ekonomisi

xHaven (XVN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XVN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!