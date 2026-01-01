Bugünkü xHYPE Fiyatı

Bugünkü xHYPE (XHYPE) fiyatı $ 1,007 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut XHYPE / USD dönüşüm oranı XHYPE başına $ 1,007 şeklindedir.

xHYPE, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.854.655 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,82M XHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde XHYPE, $ 1,001 (en düşük) ile $ 1,015 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,04 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,979778 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XHYPE, son bir saatte -%0,18 ve son 7 günde +%0,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

xHYPE (XHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,85M$ 3,85M $ 3,85M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,85M$ 3,85M $ 3,85M Dolaşım Arzı 3,82M 3,82M 3,82M Toplam Arz 3.821.681,685092015 3.821.681,685092015 3.821.681,685092015

Şu anki xHYPE piyasa değeri $ 3,85M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XHYPE arzı 3,82M olup, toplam arzı 3821681.685092015. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,85M.