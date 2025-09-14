Xian (XIAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00864017 $ 0,00864017 $ 0,00864017 24 sa Düşük $ 0,00915309 $ 0,00915309 $ 0,00915309 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00864017$ 0,00864017 $ 0,00864017 24 sa Yüksek $ 0,00915309$ 0,00915309 $ 0,00915309 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00915309$ 0,00915309 $ 0,00915309 En Düşük Fiyat $ 0,00864017$ 0,00864017 $ 0,00864017 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,14 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Xian (XIAN) canlı fiyatı $0,0088407. XIAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00864017 ve en yüksek $ 0,00915309 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XIAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00915309, en düşük fiyatı ise $ 0,00864017 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XIAN son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,14 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Xian (XIAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 152,96K$ 152,96K $ 152,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 982,51K$ 982,51K $ 982,51K Dolaşım Arzı 17,30M 17,30M 17,30M Toplam Arz 111.109.835,0 111.109.835,0 111.109.835,0

Şu anki Xian piyasa değeri $ 152,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XIAN arzı 17,30M olup, toplam arzı 111109835.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 982,51K.