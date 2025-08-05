Xitcoin ($XTC) Nedir?

Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance.

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Xitcoin ($XTC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Xitcoin ($XTC) Token Ekonomisi

Xitcoin ($XTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $XTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!