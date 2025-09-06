XOXNO Fiyatı (XOXNO)
XOXNO (XOXNO) canlı fiyatı $0,02175214. XOXNO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02085419 ve en yüksek $ 0,02181093 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XOXNO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,291313, en düşük fiyatı ise $ 0,01632809 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, XOXNO son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,27 ve son 7 günde -%11,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki XOXNO piyasa değeri $ 1,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XOXNO arzı 62,99M olup, toplam arzı 99944570.36346526. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,17M.
Gün içerisinde, XOXNO / USD fiyat değişimi, $ +0,0008917.
Son 30 gün içerisinde, XOXNO / USD fiyat değişimi, $ -0,0053556618.
Son 60 gün içerisinde, XOXNO / USD fiyat değişimi, $ -0,0039962487.
Son 90 gün içerisinde, XOXNO / USD fiyat değişimi, $ -0,00461195108634302.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0008917
|+%4,27
|30 Gün
|$ -0,0053556618
|-%24,62
|60 Gün
|$ -0,0039962487
|-%18,37
|90 Gün
|$ -0,00461195108634302
|-%17,49
The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem. xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us. XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.
