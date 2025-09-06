XOXNO (XOXNO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02085419 $ 0,02085419 $ 0,02085419 24 sa Düşük $ 0,02181093 $ 0,02181093 $ 0,02181093 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02085419$ 0,02085419 $ 0,02085419 24 sa Yüksek $ 0,02181093$ 0,02181093 $ 0,02181093 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,291313$ 0,291313 $ 0,291313 En Düşük Fiyat $ 0,01632809$ 0,01632809 $ 0,01632809 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,27 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,11

XOXNO (XOXNO) canlı fiyatı $0,02175214. XOXNO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02085419 ve en yüksek $ 0,02181093 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XOXNO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,291313, en düşük fiyatı ise $ 0,01632809 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XOXNO son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,27 ve son 7 günde -%11,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

XOXNO (XOXNO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,17M$ 2,17M $ 2,17M Dolaşım Arzı 62,99M 62,99M 62,99M Toplam Arz 99.944.570,36346526 99.944.570,36346526 99.944.570,36346526

Şu anki XOXNO piyasa değeri $ 1,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XOXNO arzı 62,99M olup, toplam arzı 99944570.36346526. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,17M.