XOXNO Staked EGLD Fiyatı (XEGLD)
XOXNO Staked EGLD (XEGLD), şu anda 14,9 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 749,55K USD piyasa değerine sahiptir. XEGLD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ +0,216256.
Son 30 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ +1,3615068700.
Son 60 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ -0,8952128600.
Son 90 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ -0,284218389107937.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,216256
|+%1,47
|30 Gün
|$ +1,3615068700
|+%9,14
|60 Gün
|$ -0,8952128600
|-%6,00
|90 Gün
|$ -0,284218389107937
|-%1,87
En güncel XOXNO Staked EGLD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,24
+%1,47
-%12,07
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.
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|1 XEGLD / VND
₫392.093,5
|1 XEGLD / AUD
A$22,946
|1 XEGLD / GBP
￡11,175
|1 XEGLD / EUR
€12,814
|1 XEGLD / USD
$14,9
|1 XEGLD / MYR
RM63,027
|1 XEGLD / TRY
₺605,834
|1 XEGLD / JPY
¥2.190,3
|1 XEGLD / ARS
ARS$20.327,325
|1 XEGLD / RUB
₽1.189,318
|1 XEGLD / INR
₹1.308,22
|1 XEGLD / IDR
Rp244.262,256
|1 XEGLD / KRW
₩20.637,096
|1 XEGLD / PHP
₱854,068
|1 XEGLD / EGP
￡E.721,905
|1 XEGLD / BRL
R$82,248
|1 XEGLD / CAD
C$20,413
|1 XEGLD / BDT
৳1.814,522
|1 XEGLD / NGN
₦22.713,411
|1 XEGLD / UAH
₴621,628
|1 XEGLD / VES
Bs1.862,5
|1 XEGLD / CLP
$14.393,4
|1 XEGLD / PKR
Rs4.235,325
|1 XEGLD / KZT
₸8.045,255
|1 XEGLD / THB
฿482,76
|1 XEGLD / TWD
NT$445,361
|1 XEGLD / AED
د.إ54,683
|1 XEGLD / CHF
Fr11,92
|1 XEGLD / HKD
HK$116,965
|1 XEGLD / MAD
.د.م134,994
|1 XEGLD / MXN
$281,163
|1 XEGLD / PLN
zł54,981
|1 XEGLD / RON
лв65,262
|1 XEGLD / SEK
kr144,083
|1 XEGLD / BGN
лв25,181
|1 XEGLD / HUF
Ft5.143,182
|1 XEGLD / CZK
Kč316,625
|1 XEGLD / KWD
د.ك4,5445
|1 XEGLD / ILS
₪50,809