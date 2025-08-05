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XOXNO Staked EGLD Fiyatı (XEGLD)

Listelenmedi

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Canlı Fiyat Grafiği

$14,87
$14,87$14,87
+%1,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Fiyatı

XOXNO Staked EGLD (XEGLD), şu anda 14,9 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 749,55K USD piyasa değerine sahiptir. XEGLD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

XOXNO Staked EGLD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,47
XOXNO Staked EGLD 24 saatlik fiyat değişimi
50,42K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ +0,216256.
Son 30 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ +1,3615068700.
Son 60 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ -0,8952128600.
Son 90 gün içerisinde, XOXNO Staked EGLD / USD fiyat değişimi, $ -0,284218389107937.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,216256+%1,47
30 Gün$ +1,3615068700+%9,14
60 Gün$ -0,8952128600-%6,00
90 Gün$ -0,284218389107937-%1,87

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Fiyat Analizi

En güncel XOXNO Staked EGLD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 14,63
$ 14,63$ 14,63

$ 15,2
$ 15,2$ 15,2

$ 22,03
$ 22,03$ 22,03

-%0,24

+%1,47

-%12,07

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 749,55K
$ 749,55K$ 749,55K

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50,42K
50,42K 50,42K

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Nedir?

xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.

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XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kaynağı

Resmi Websitesi

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Token Ekonomisi

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XEGLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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XEGLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XEGLD / VND
392.093,5
1 XEGLD / AUD
A$22,946
1 XEGLD / GBP
11,175
1 XEGLD / EUR
12,814
1 XEGLD / USD
$14,9
1 XEGLD / MYR
RM63,027
1 XEGLD / TRY
605,834
1 XEGLD / JPY
¥2.190,3
1 XEGLD / ARS
ARS$20.327,325
1 XEGLD / RUB
1.189,318
1 XEGLD / INR
1.308,22
1 XEGLD / IDR
Rp244.262,256
1 XEGLD / KRW
20.637,096
1 XEGLD / PHP
854,068
1 XEGLD / EGP
￡E.721,905
1 XEGLD / BRL
R$82,248
1 XEGLD / CAD
C$20,413
1 XEGLD / BDT
1.814,522
1 XEGLD / NGN
22.713,411
1 XEGLD / UAH
621,628
1 XEGLD / VES
Bs1.862,5
1 XEGLD / CLP
$14.393,4
1 XEGLD / PKR
Rs4.235,325
1 XEGLD / KZT
8.045,255
1 XEGLD / THB
฿482,76
1 XEGLD / TWD
NT$445,361
1 XEGLD / AED
د.إ54,683
1 XEGLD / CHF
Fr11,92
1 XEGLD / HKD
HK$116,965
1 XEGLD / MAD
.د.م134,994
1 XEGLD / MXN
$281,163
1 XEGLD / PLN
54,981
1 XEGLD / RON
лв65,262
1 XEGLD / SEK
kr144,083
1 XEGLD / BGN
лв25,181
1 XEGLD / HUF
Ft5.143,182
1 XEGLD / CZK
316,625
1 XEGLD / KWD
د.ك4,5445
1 XEGLD / ILS
50,809