XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Nedir?

xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.

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XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Kaynağı Resmi Websitesi

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Token Ekonomisi

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XEGLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!