Xrpatriot (XRPATRIOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,129057 $ 0,129057 $ 0,129057 24 sa Düşük $ 0,134458 $ 0,134458 $ 0,134458 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,129057$ 0,129057 $ 0,129057 24 sa Yüksek $ 0,134458$ 0,134458 $ 0,134458 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,134464$ 0,134464 $ 0,134464 En Düşük Fiyat $ 0,129057$ 0,129057 $ 0,129057 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,15 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,42 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Xrpatriot (XRPATRIOT) canlı fiyatı $0,129853. XRPATRIOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,129057 ve en yüksek $ 0,134458 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XRPATRIOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,134464, en düşük fiyatı ise $ 0,129057 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XRPATRIOT son bir saatte -%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,31M$ 2,31M $ 2,31M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,31M$ 2,31M $ 2,31M Dolaşım Arzı 17,76M 17,76M 17,76M Toplam Arz 17.760.000,00000001 17.760.000,00000001 17.760.000,00000001

Şu anki Xrpatriot piyasa değeri $ 2,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XRPATRIOT arzı 17,76M olup, toplam arzı 17760000.00000001. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,31M.