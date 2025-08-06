xSUI Fiyatı (XSUI)
xSUI (XSUI), şu anda 3,44 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,98M USD piyasa değerine sahiptir. XSUI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, xSUI / USD fiyat değişimi, $ -0,037582975026903.
Son 30 gün içerisinde, xSUI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, xSUI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, xSUI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,037582975026903
|-%1,08
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel xSUI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,49
-%1,08
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols. In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning. xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure. The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system. And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.
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|1 XSUI / VND
₫90.523,6
|1 XSUI / AUD
A$5,2976
|1 XSUI / GBP
￡2,58
|1 XSUI / EUR
€2,9584
|1 XSUI / USD
$3,44
|1 XSUI / MYR
RM14,5512
|1 XSUI / TRY
₺139,9048
|1 XSUI / JPY
¥505,68
|1 XSUI / ARS
ARS$4.605,0592
|1 XSUI / RUB
₽276,06
|1 XSUI / INR
₹301,516
|1 XSUI / IDR
Rp56.393,4336
|1 XSUI / KRW
₩4.784,4208
|1 XSUI / PHP
₱197,7312
|1 XSUI / EGP
￡E.166,6336
|1 XSUI / BRL
R$18,92
|1 XSUI / CAD
C$4,7128
|1 XSUI / BDT
৳419,508
|1 XSUI / NGN
₦5.259,932
|1 XSUI / UAH
₴143,448
|1 XSUI / VES
Bs433,44
|1 XSUI / CLP
$3.323,04
|1 XSUI / PKR
Rs974,4832
|1 XSUI / KZT
₸1.850,4448
|1 XSUI / THB
฿111,3528
|1 XSUI / TWD
NT$103,0624
|1 XSUI / AED
د.إ12,6248
|1 XSUI / CHF
Fr2,752
|1 XSUI / HKD
HK$26,9696
|1 XSUI / MAD
.د.م31,304
|1 XSUI / MXN
$64,3624
|1 XSUI / PLN
zł12,6936
|1 XSUI / RON
лв15,0672
|1 XSUI / SEK
kr33,2648
|1 XSUI / BGN
лв5,7792
|1 XSUI / HUF
Ft1.183,7384
|1 XSUI / CZK
Kč73,0312
|1 XSUI / KWD
د.ك1,0492
|1 XSUI / ILS
₪11,868