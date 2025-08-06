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xSUI Fiyatı (XSUI)

Listelenmedi

xSUI (XSUI) Canlı Fiyat Grafiği

$3,44
$3,44$3,44
-%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü xSUI (XSUI) Fiyatı

xSUI (XSUI), şu anda 3,44 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,98M USD piyasa değerine sahiptir. XSUI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

xSUI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,08
xSUI 24 saatlik fiyat değişimi
1,45M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında xSUI (XSUI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, xSUI / USD fiyat değişimi, $ -0,037582975026903.
Son 30 gün içerisinde, xSUI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, xSUI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, xSUI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,037582975026903-%1,08
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

xSUI (XSUI) Fiyat Analizi

En güncel xSUI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,35
$ 3,35$ 3,35

$ 3,58
$ 3,58$ 3,58

$ 3,96
$ 3,96$ 3,96

-%0,49

-%1,08

--

xSUI (XSUI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,98M
$ 4,98M$ 4,98M

--
----

1,45M
1,45M 1,45M

xSUI (XSUI) Nedir?

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols. In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning. xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure. The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system. And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

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xSUI (XSUI) Kaynağı

Resmi Websitesi

xSUI (XSUI) Token Ekonomisi

xSUI (XSUI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XSUI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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XSUI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XSUI / VND
90.523,6
1 XSUI / AUD
A$5,2976
1 XSUI / GBP
2,58
1 XSUI / EUR
2,9584
1 XSUI / USD
$3,44
1 XSUI / MYR
RM14,5512
1 XSUI / TRY
139,9048
1 XSUI / JPY
¥505,68
1 XSUI / ARS
ARS$4.605,0592
1 XSUI / RUB
276,06
1 XSUI / INR
301,516
1 XSUI / IDR
Rp56.393,4336
1 XSUI / KRW
4.784,4208
1 XSUI / PHP
197,7312
1 XSUI / EGP
￡E.166,6336
1 XSUI / BRL
R$18,92
1 XSUI / CAD
C$4,7128
1 XSUI / BDT
419,508
1 XSUI / NGN
5.259,932
1 XSUI / UAH
143,448
1 XSUI / VES
Bs433,44
1 XSUI / CLP
$3.323,04
1 XSUI / PKR
Rs974,4832
1 XSUI / KZT
1.850,4448
1 XSUI / THB
฿111,3528
1 XSUI / TWD
NT$103,0624
1 XSUI / AED
د.إ12,6248
1 XSUI / CHF
Fr2,752
1 XSUI / HKD
HK$26,9696
1 XSUI / MAD
.د.م31,304
1 XSUI / MXN
$64,3624
1 XSUI / PLN
12,6936
1 XSUI / RON
лв15,0672
1 XSUI / SEK
kr33,2648
1 XSUI / BGN
лв5,7792
1 XSUI / HUF
Ft1.183,7384
1 XSUI / CZK
73,0312
1 XSUI / KWD
د.ك1,0492
1 XSUI / ILS
11,868