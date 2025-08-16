XWAWA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Xwawa Logosu

Xwawa Fiyatı (XWAWA)

Listelenmedi

1 XWAWA / USD Canlı Fiyatı:

+%13,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Xwawa (XWAWA) Canlı Fiyat Grafiği
Xwawa (XWAWA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%6,84

+%13,16

--

--

Xwawa (XWAWA) canlı fiyatı $0,00094269. XWAWA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00061495 ve en yüksek $ 0,00137407 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XWAWA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00137407, en düşük fiyatı ise $ 0,00061495 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XWAWA son bir saatte +%6,84 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,16 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Xwawa (XWAWA) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Xwawa piyasa değeri $ 938,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XWAWA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 938,30K.

Xwawa (XWAWA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Xwawa / USD fiyat değişimi, $ +0,00010965.
Son 30 gün içerisinde, Xwawa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Xwawa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Xwawa / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00010965+%13,16
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Xwawa (XWAWA) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Xwawa Fiyat Tahmini (USD)

Xwawa (XWAWA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Xwawa (XWAWA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Xwawa için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Xwawa fiyat tahminini hemen kontrol edin!

XWAWA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Xwawa (XWAWA) Token Ekonomisi

Xwawa (XWAWA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XWAWA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Xwawa (XWAWA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Xwawa (XWAWA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı XWAWA fiyatı, 0,00094269 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
XWAWA / USD güncel fiyatı nedir?
XWAWA / USD güncel fiyatı $ 0,00094269. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Xwawa varlığının piyasa değeri nedir?
XWAWA piyasa değeri $ 938,30K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki XWAWA arzı nedir?
Dolaşımdaki XWAWA arzı, 1,00B USD.
XWAWA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
XWAWA, ATH fiyatı olan 0,00137407 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük XWAWA fiyatı (ATL) nedir?
XWAWA, ATL fiyatı olan 0,00061495 USD değerine düştü.
XWAWA işlem hacmi nedir?
XWAWA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
XWAWA bu yıl daha da yükselir mi?
XWAWA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için XWAWA fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.