Xwawa (XWAWA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00061495 $ 0,00061495 $ 0,00061495 24 sa Düşük $ 0,00137407 $ 0,00137407 $ 0,00137407 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00061495$ 0,00061495 $ 0,00061495 24 sa Yüksek $ 0,00137407$ 0,00137407 $ 0,00137407 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00137407$ 0,00137407 $ 0,00137407 En Düşük Fiyat $ 0,00061495$ 0,00061495 $ 0,00061495 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,84 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%13,16 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Xwawa (XWAWA) canlı fiyatı $0,00094269. XWAWA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00061495 ve en yüksek $ 0,00137407 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XWAWA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00137407, en düşük fiyatı ise $ 0,00061495 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XWAWA son bir saatte +%6,84 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,16 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Xwawa (XWAWA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 938,30K$ 938,30K $ 938,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 938,30K$ 938,30K $ 938,30K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Xwawa piyasa değeri $ 938,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XWAWA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 938,30K.