Bugünkü YAKA Fiyatı

Bugünkü YAKA (YAKA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,50 değişim gösterdi. Mevcut YAKA / USD dönüşüm oranı YAKA başına $ 0 şeklindedir.

YAKA, şu anda piyasa değeri açısından $ 36.539 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 163,78M YAKA şeklindedir. Son 24 saat içinde YAKA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01569044 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YAKA, son bir saatte -%0,27 ve son 7 günde -%24,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

YAKA (YAKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 36,54K$ 36,54K $ 36,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 152,67K$ 152,67K $ 152,67K Dolaşım Arzı 163,78M 163,78M 163,78M Toplam Arz 684.322.481,7504344 684.322.481,7504344 684.322.481,7504344

