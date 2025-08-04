YieldFi yToken Fiyatı (YUSD)
YieldFi yToken (YUSD), şu anda 1,11 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 84,41M USD piyasa değerine sahiptir. YUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, YieldFi yToken / USD fiyat değişimi, $ +0,00124611.
Son 30 gün içerisinde, YieldFi yToken / USD fiyat değişimi, $ +0,0078591330.
Son 60 gün içerisinde, YieldFi yToken / USD fiyat değişimi, $ +0,0175960530.
Son 90 gün içerisinde, YieldFi yToken / USD fiyat değişimi, $ +0,0302628642306334.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00124611
|+%0,11
|30 Gün
|$ +0,0078591330
|+%0,71
|60 Gün
|$ +0,0175960530
|+%1,59
|90 Gün
|$ +0,0302628642306334
|+%2,80
En güncel YieldFi yToken fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,10
+%0,11
+%0,37
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
YieldFi is revolutionising decentralised finance with its comprehensive, cross-chain asset management platform. Delivering ~25% real yield on stablecoins like USDT and USDC, it offers a high-performance alternative to traditional investment options. With a proven track record of less than 1% drawdown over five years, YieldFi combines stability with high returns. Key Features: Exceptional Yields on Stablecoins - Earn High APY on USDT, USDC, and DAI (Current APY ≈ 25%) Your Personal Asset Manager: Diversify your capital with our systematic delta-neutral strategies across the centralized and decentralized finance platforms (CEXs and DEXs) universe to guarantee uncorrelated and consistent APY. No Lock-In: Withdraw your assets anytime (or swap via DEXes) Minimal Risk Exposure: Rigorous backtesting of strategies by a team of quants and experts over the last 3 years, with a maximum drawdown <1%, ensuring stable and reliable returns. Incentivized Ecosystem: Earn daily rewards while participating in DeFi opportunities such as AMM, Lending & Borrowing, CDPs, Perps, L2 Farming, Re-staking, and more Cross-Chain Support: Works seamlessly across both EVM and non-EVM ecosystems.
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