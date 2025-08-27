YLDS (YLDS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,999978 $ 0,999978 $ 0,999978 24 sa Düşük $ 0,999987 $ 0,999987 $ 0,999987 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,999978$ 0,999978 $ 0,999978 24 sa Yüksek $ 0,999987$ 0,999987 $ 0,999987 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,999987$ 0,999987 $ 0,999987 En Düşük Fiyat $ 0,999978$ 0,999978 $ 0,999978 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

YLDS (YLDS) canlı fiyatı $0,999986. YLDS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,999978 ve en yüksek $ 0,999987 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YLDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,999987, en düşük fiyatı ise $ 0,999978 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YLDS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

YLDS (YLDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,42M$ 3,42M $ 3,42M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,42M$ 3,42M $ 3,42M Dolaşım Arzı 3,42M 3,42M 3,42M Toplam Arz 3.416.159,0 3.416.159,0 3.416.159,0

Şu anki YLDS piyasa değeri $ 3,42M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YLDS arzı 3,42M olup, toplam arzı 3416159.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,42M.