YLDS Logosu

YLDS Fiyatı (YLDS)

Listelenmedi

1 YLDS / USD Canlı Fiyatı:

$0,999986
$0,999986$0,999986
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
YLDS (YLDS) Canlı Fiyat Grafiği
YLDS (YLDS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,999978
$ 0,999978$ 0,999978
24 sa Düşük
$ 0,999987
$ 0,999987$ 0,999987
24 sa Yüksek

$ 0,999978
$ 0,999978$ 0,999978

$ 0,999987
$ 0,999987$ 0,999987

$ 0,999987
$ 0,999987$ 0,999987

$ 0,999978
$ 0,999978$ 0,999978

--

--

--

--

YLDS (YLDS) canlı fiyatı $0,999986. YLDS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,999978 ve en yüksek $ 0,999987 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YLDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,999987, en düşük fiyatı ise $ 0,999978 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YLDS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

YLDS (YLDS) Piyasa Bilgileri

$ 3,42M
$ 3,42M$ 3,42M

--
----

$ 3,42M
$ 3,42M$ 3,42M

3,42M
3,42M 3,42M

3.416.159,0
3.416.159,0 3.416.159,0

Şu anki YLDS piyasa değeri $ 3,42M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YLDS arzı 3,42M olup, toplam arzı 3416159.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,42M.

YLDS (YLDS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, YLDS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, YLDS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, YLDS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, YLDS / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

YLDS (YLDS) Nedir?

YLDS is a new USD-pegged stablecoin launched by Figure Markets Holdings, Inc. through its subsidiary Figure Certificate Corp (“FCC”). YLDS originated from the need Figure Markets saw in the financial services space for a USD pegged digital asset that inherently accrues interest, is fully transferrable, and has the regulatory clarity of a registered security. Each YLDS is a transferable digital certificate backed by investments similar to those of a prime money market fund.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

YLDS (YLDS) Kaynağı

Resmi Websitesi

YLDS Fiyat Tahmini (USD)

YLDS (YLDS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? YLDS (YLDS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak YLDS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

YLDS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

YLDS Varlığından Yerel Para Birimlerine

YLDS (YLDS) Token Ekonomisi

YLDS (YLDS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YLDS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: YLDS (YLDS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü YLDS (YLDS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı YLDS fiyatı, 0,999986 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
YLDS / USD güncel fiyatı nedir?
YLDS / USD güncel fiyatı $ 0,999986. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
YLDS varlığının piyasa değeri nedir?
YLDS piyasa değeri $ 3,42M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki YLDS arzı nedir?
Dolaşımdaki YLDS arzı, 3,42M USD.
YLDS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
YLDS, ATH fiyatı olan 0,999987 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük YLDS fiyatı (ATL) nedir?
YLDS, ATL fiyatı olan 0,999978 USD değerine düştü.
YLDS işlem hacmi nedir?
YLDS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
YLDS bu yıl daha da yükselir mi?
YLDS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için YLDS fiyat tahminine göz atın.
YLDS (YLDS) Önemli Sektör Güncellemeleri

