Bugünkü Yochi Fiyatı

Bugünkü Yochi (YOCHI) fiyatı $ 0,00002046 olup, son 24 saatte % 2,26 değişim gösterdi. Mevcut YOCHI / USD dönüşüm oranı YOCHI başına $ 0,00002046 şeklindedir.

Yochi, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.855.934 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 677,10B YOCHI şeklindedir. Son 24 saat içinde YOCHI, $ 0,00002001 (en düşük) ile $ 0,00002049 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00002049 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001881 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YOCHI, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Yochi (YOCHI) Piyasa Bilgileri

