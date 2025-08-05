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Young Boys Fan Token Fiyatı (YBO)

Listelenmedi

Young Boys Fan Token (YBO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,069637
$0,069637$0,069637
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Young Boys Fan Token (YBO) Fiyatı

Young Boys Fan Token (YBO), şu anda 0,069637 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 83,40K USD piyasa değerine sahiptir. YBO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Young Boys Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,02
Young Boys Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
1,20M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Young Boys Fan Token (YBO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Young Boys Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Young Boys Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0224171391.
Son 60 gün içerisinde, Young Boys Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0283793337.
Son 90 gün içerisinde, Young Boys Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,05443108722550448.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,02
30 Gün$ -0,0224171391-%32,19
60 Gün$ -0,0283793337-%40,75
90 Gün$ -0,05443108722550448-%43,87

Young Boys Fan Token (YBO) Fiyat Analizi

En güncel Young Boys Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,069621
$ 0,069621$ 0,069621

$ 0,06968
$ 0,06968$ 0,06968

$ 6,44
$ 6,44$ 6,44

--

-%0,02

-%6,01

Young Boys Fan Token (YBO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 83,40K
$ 83,40K$ 83,40K

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1,20M
1,20M 1,20M

Young Boys Fan Token (YBO) Nedir?

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Young Boys Fan Token (YBO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Young Boys Fan Token (YBO) Token Ekonomisi

Young Boys Fan Token (YBO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YBO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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YBO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YBO / VND
1.832,497655
1 YBO / AUD
A$0,10724098
1 YBO / GBP
0,05222775
1 YBO / EUR
0,05988782
1 YBO / USD
$0,069637
1 YBO / MYR
RM0,29456451
1 YBO / TRY
2,83213679
1 YBO / JPY
¥10,167002
1 YBO / ARS
ARS$94,48696345
1 YBO / RUB
5,55842534
1 YBO / INR
6,11969956
1 YBO / IDR
Rp1.141,58998128
1 YBO / KRW
96,45003048
1 YBO / PHP
3,99228921
1 YBO / EGP
￡E.3,37321628
1 YBO / BRL
R$0,3830035
1 YBO / CAD
C$0,09540269
1 YBO / BDT
8,48039386
1 YBO / NGN
105,99238859
1 YBO / UAH
2,90525564
1 YBO / VES
Bs8,774262
1 YBO / CLP
$67,269342
1 YBO / PKR
Rs19,68777264
1 YBO / KZT
37,60049815
1 YBO / THB
฿2,25345332
1 YBO / TWD
NT$2,0821463
1 YBO / AED
د.إ0,25556779
1 YBO / CHF
Fr0,0557096
1 YBO / HKD
HK$0,54595408
1 YBO / MAD
.د.م0,63160759
1 YBO / MXN
$1,3161393
1 YBO / PLN
0,25696053
1 YBO / RON
лв0,30501006
1 YBO / SEK
kr0,67269342
1 YBO / BGN
лв0,11768653
1 YBO / HUF
Ft24,02894322
1 YBO / CZK
1,47908988
1 YBO / KWD
د.ك0,021239285
1 YBO / ILS
0,23746217