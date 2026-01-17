Bugünkü Young Peezy AKA Pepe Fiyatı

Bugünkü Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) fiyatı $ 0,00065498 olup, son 24 saatte % 9,73 değişim gösterdi. Mevcut PEEZY / USD dönüşüm oranı PEEZY başına $ 0,00065498 şeklindedir.

Young Peezy AKA Pepe, şu anda piyasa değeri açısından $ 655.278 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B PEEZY şeklindedir. Son 24 saat içinde PEEZY, $ 0,00065408 (en düşük) ile $ 0,00073064 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01746762 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00020222 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEEZY, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde -%33,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 655,28K$ 655,28K $ 655,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 655,28K$ 655,28K $ 655,28K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Young Peezy AKA Pepe piyasa değeri $ 655,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEEZY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 655,28K.