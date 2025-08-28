SAVINGS Hakkında Daha Fazla Bilgi

your new savings Logosu

your new savings Fiyatı (SAVINGS)

Listelenmedi

1 SAVINGS / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%2,701D
USD
your new savings (SAVINGS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-28 11:58:08 (UTC+8)

your new savings (SAVINGS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00007487
$ 0,00007487$ 0,00007487
24 sa Düşük
$ 0,00017314
$ 0,00017314$ 0,00017314
24 sa Yüksek

$ 0,00007487
$ 0,00007487$ 0,00007487

$ 0,00017314
$ 0,00017314$ 0,00017314

$ 0,00024032
$ 0,00024032$ 0,00024032

$ 0,00007487
$ 0,00007487$ 0,00007487

-%25,81

+%2,79

--

--

your new savings (SAVINGS) canlı fiyatı $0,00009383. SAVINGS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007487 ve en yüksek $ 0,00017314 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SAVINGS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024032, en düşük fiyatı ise $ 0,00007487 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SAVINGS son bir saatte -%25,81 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

your new savings (SAVINGS) Piyasa Bilgileri

$ 95,78K
$ 95,78K$ 95,78K

--
----

$ 95,78K
$ 95,78K$ 95,78K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki your new savings piyasa değeri $ 95,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAVINGS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 95,78K.

your new savings (SAVINGS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, your new savings / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, your new savings / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, your new savings / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, your new savings / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,79
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

your new savings (SAVINGS) Nedir?

What is $savings? Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative Our mission The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains. Where can i learn more? Website: https://savingsonsol.com/ X account: https://x.com/savingsonsoll X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

your new savings (SAVINGS) Kaynağı

Resmi Websitesi

your new savings Fiyat Tahmini (USD)

your new savings (SAVINGS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? your new savings (SAVINGS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak your new savings için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

your new savings fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SAVINGS Varlığından Yerel Para Birimlerine

your new savings (SAVINGS) Token Ekonomisi

your new savings (SAVINGS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAVINGS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: your new savings (SAVINGS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü your new savings (SAVINGS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SAVINGS fiyatı, 0,00009383 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SAVINGS / USD güncel fiyatı nedir?
SAVINGS / USD güncel fiyatı $ 0,00009383. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
your new savings varlığının piyasa değeri nedir?
SAVINGS piyasa değeri $ 95,78K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SAVINGS arzı nedir?
Dolaşımdaki SAVINGS arzı, 1,00B USD.
SAVINGS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SAVINGS, ATH fiyatı olan 0,00024032 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SAVINGS fiyatı (ATL) nedir?
SAVINGS, ATL fiyatı olan 0,00007487 USD değerine düştü.
SAVINGS işlem hacmi nedir?
SAVINGS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SAVINGS bu yıl daha da yükselir mi?
SAVINGS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SAVINGS fiyat tahminine göz atın.
