your new savings (SAVINGS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007487 $ 0,00007487 $ 0,00007487 24 sa Düşük $ 0,00017314 $ 0,00017314 $ 0,00017314 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007487$ 0,00007487 $ 0,00007487 24 sa Yüksek $ 0,00017314$ 0,00017314 $ 0,00017314 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00024032$ 0,00024032 $ 0,00024032 En Düşük Fiyat $ 0,00007487$ 0,00007487 $ 0,00007487 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%25,81 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,79 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

your new savings (SAVINGS) canlı fiyatı $0,00009383. SAVINGS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007487 ve en yüksek $ 0,00017314 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SAVINGS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024032, en düşük fiyatı ise $ 0,00007487 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SAVINGS son bir saatte -%25,81 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

your new savings (SAVINGS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 95,78K$ 95,78K $ 95,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 95,78K$ 95,78K $ 95,78K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki your new savings piyasa değeri $ 95,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SAVINGS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 95,78K.