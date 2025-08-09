UUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

UUSD Fiyat Bilgileri

UUSD Resmi Websitesi

UUSD Token Ekonomisi

UUSD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Youves uUSD Logosu

Youves uUSD Fiyatı (UUSD)

Listelenmedi

Youves uUSD (UUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,942926
$0,942926$0,942926
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Youves uUSD (UUSD) Fiyatı

Youves uUSD (UUSD), şu anda 0,942926 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. UUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Youves uUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,04
Youves uUSD 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki UUSD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, UUSD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Youves uUSD (UUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Youves uUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,00968064.
Son 30 gün içerisinde, Youves uUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0039407706.
Son 60 gün içerisinde, Youves uUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0220347662.
Son 90 gün içerisinde, Youves uUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0605904598374094.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00968064+%1,04
30 Gün$ -0,0039407706-%0,41
60 Gün$ +0,0220347662+%2,34
90 Gün$ +0,0605904598374094+%6,87

Youves uUSD (UUSD) Fiyat Analizi

En güncel Youves uUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,928831
$ 0,928831$ 0,928831

$ 0,959688
$ 0,959688$ 0,959688

$ 1,89
$ 1,89$ 1,89

-%0,63

+%1,04

-%0,96

Youves uUSD (UUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Youves uUSD (UUSD) Nedir?

Youves is a decentralised, non-custodial and self-governed platform for the creation and management of synthetic assets. Minters of synthetic assets earn a passive income in YOU, the governance token on youves. Find youves' landing page here: https://youves.com/ The uUSD is an algorithmic Stable Token pegged to the fiat USD. It is fungible by design and backed by tez collateral. Conversion rights for the minter and the holder strengthen the peg. uUSD offers interest income in uUSD to its holders.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Youves uUSD (UUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Youves uUSD (UUSD) Token Ekonomisi

Youves uUSD (UUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Youves uUSD (UUSD) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

UUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UUSD / VND
24.813,09769
1 UUSD / AUD
A$1,44267678
1 UUSD / GBP
0,69776524
1 UUSD / EUR
0,8014871
1 UUSD / USD
$0,942926
1 UUSD / MYR
RM3,99800624
1 UUSD / TRY
38,34880042
1 UUSD / JPY
¥138,610122
1 UUSD / ARS
ARS$1.240,68317228
1 UUSD / RUB
75,42465074
1 UUSD / INR
82,71346872
1 UUSD / IDR
Rp15.208,48174178
1 UUSD / KRW
1.309,61106288
1 UUSD / PHP
53,5110505
1 UUSD / EGP
￡E.45,76962804
1 UUSD / BRL
R$5,12008818
1 UUSD / CAD
C$1,29180862
1 UUSD / BDT
114,4712164
1 UUSD / NGN
1.443,98744714
1 UUSD / UAH
38,97113158
1 UUSD / VES
Bs120,694528
1 UUSD / CLP
$912,752368
1 UUSD / PKR
Rs267,33837952
1 UUSD / KZT
509,1328937
1 UUSD / THB
฿30,47536832
1 UUSD / TWD
NT$28,1934874
1 UUSD / AED
د.إ3,46053842
1 UUSD / CHF
Fr0,7543408
1 UUSD / HKD
HK$7,39253984
1 UUSD / MAD
.د.م8,52405104
1 UUSD / MXN
$17,51956508
1 UUSD / PLN
3,43225064
1 UUSD / RON
лв4,1017281
1 UUSD / SEK
kr9,02380182
1 UUSD / BGN
лв1,57468642
1 UUSD / HUF
Ft320,1705233
1 UUSD / CZK
19,78258748
1 UUSD / KWD
د.ك0,28759243
1 UUSD / ILS
3,23423618