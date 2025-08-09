Youves uUSD (UUSD) Nedir?

Youves is a decentralised, non-custodial and self-governed platform for the creation and management of synthetic assets. Minters of synthetic assets earn a passive income in YOU, the governance token on youves. Find youves' landing page here: https://youves.com/ The uUSD is an algorithmic Stable Token pegged to the fiat USD. It is fungible by design and backed by tez collateral. Conversion rights for the minter and the holder strengthen the peg. uUSD offers interest income in uUSD to its holders.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Youves uUSD (UUSD) Kaynağı Resmi Websitesi

Youves uUSD (UUSD) Token Ekonomisi

Youves uUSD (UUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!