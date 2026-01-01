Bugünkü yuki Fiyatı

Bugünkü yuki (YUKI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,16 değişim gösterdi. Mevcut YUKI / USD dönüşüm oranı YUKI başına $ 0 şeklindedir.

yuki, şu anda piyasa değeri açısından $ 531.308 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 650,00M YUKI şeklindedir. Son 24 saat içinde YUKI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YUKI, son bir saatte +%4,25 ve son 7 günde +%77,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

yuki (YUKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 531,31K$ 531,31K $ 531,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 735,66K$ 735,66K $ 735,66K Dolaşım Arzı 650,00M 650,00M 650,00M Toplam Arz 900.000.000,0 900.000.000,0 900.000.000,0

Şu anki yuki piyasa değeri $ 531,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YUKI arzı 650,00M olup, toplam arzı 900000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 735,66K.