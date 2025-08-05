Yuku AI (YUKU) Nedir?

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

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Yuku AI (YUKU) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Yuku AI (YUKU) Token Ekonomisi

Yuku AI (YUKU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YUKU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!