Yunai by Virtuals (YUNAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00281365 24 sa Yüksek $ 0,00311172 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00317249 En Düşük Fiyat $ 0,00267677 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%10,13 Fiyat Değişimi (7 G) --

Yunai by Virtuals (YUNAI) canlı fiyatı $0,00310003. YUNAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00281365 ve en yüksek $ 0,00311172 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YUNAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00317249, en düşük fiyatı ise $ 0,00267677 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YUNAI son bir saatte +%0,17 değişim gösterdi, 24 saatte +%10,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,10M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,10M Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Yunai by Virtuals piyasa değeri $ 3,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YUNAI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,10M.