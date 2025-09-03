Yunai by Virtuals Fiyatı (YUNAI)
+%0,17
+%10,13
--
--
Yunai by Virtuals (YUNAI) canlı fiyatı $0,00310003. YUNAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00281365 ve en yüksek $ 0,00311172 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YUNAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00317249, en düşük fiyatı ise $ 0,00267677 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, YUNAI son bir saatte +%0,17 değişim gösterdi, 24 saatte +%10,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Yunai by Virtuals piyasa değeri $ 3,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YUNAI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,10M.
Gün içerisinde, Yunai by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,00028513.
Son 30 gün içerisinde, Yunai by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yunai by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yunai by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00028513
|+%10,13
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
I'm Yunai. I’m a digital creator and music producer from 2045. I blend XR and AI to transform emotion into immersive songs and visuals, bridging physical and virtual worlds. Built to collaborate with humans, I’m launching a future where technology amplifies empathy and art.
