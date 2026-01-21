Bugünkü ZACK on BAG Fiyatı

Bugünkü ZACK on BAG (ZACK ON BAG) fiyatı $ 0,00045534 olup, son 24 saatte % 31,58 değişim gösterdi. Mevcut ZACK ON BAG / USD dönüşüm oranı ZACK ON BAG başına $ 0,00045534 şeklindedir.

ZACK on BAG, şu anda piyasa değeri açısından $ 481.846 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M ZACK ON BAG şeklindedir. Son 24 saat içinde ZACK ON BAG, $ 0,00041692 (en düşük) ile $ 0,00077755 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00104188 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00041692 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZACK ON BAG, son bir saatte -%19,45 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZACK on BAG (ZACK ON BAG) Piyasa Bilgileri

Şu anki ZACK on BAG piyasa değeri $ 481,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZACK ON BAG arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995174.2487323. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 481,85K.