BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerGOLDBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Zero-Fee Gala
Bugünkü canlı ZACK on BAG fiyatı 0,00045534 USD. ZACK ON BAG piyasa değeri ise 481.846 USD. ZACK ON BAG / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı ZACK on BAG fiyatı 0,00045534 USD. ZACK ON BAG piyasa değeri ise 481.846 USD. ZACK ON BAG / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

ZACK ON BAG Hakkında Daha Fazla Bilgi

ZACK ON BAG Fiyat Bilgileri

ZACK ON BAG Nedir

ZACK ON BAG Resmi Websitesi

ZACK ON BAG Token Ekonomisi

ZACK ON BAG Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ZACK on BAG Logosu

ZACK on BAG Fiyatı (ZACK ON BAG)

Listelenmedi

1 ZACK ON BAG / USD Canlı Fiyatı:

$0,00045384
$0,00045384$0,00045384
-%31,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
ZACK on BAG (ZACK ON BAG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-21 12:49:09 (UTC+8)

Bugünkü ZACK on BAG Fiyatı

Bugünkü ZACK on BAG (ZACK ON BAG) fiyatı $ 0,00045534 olup, son 24 saatte % 31,58 değişim gösterdi. Mevcut ZACK ON BAG / USD dönüşüm oranı ZACK ON BAG başına $ 0,00045534 şeklindedir.

ZACK on BAG, şu anda piyasa değeri açısından $ 481.846 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M ZACK ON BAG şeklindedir. Son 24 saat içinde ZACK ON BAG, $ 0,00041692 (en düşük) ile $ 0,00077755 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00104188 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00041692 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZACK ON BAG, son bir saatte -%19,45 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZACK on BAG (ZACK ON BAG) Piyasa Bilgileri

$ 481,85K
$ 481,85K$ 481,85K

--
----

$ 481,85K
$ 481,85K$ 481,85K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.995.174,2487323
999.995.174,2487323 999.995.174,2487323

Şu anki ZACK on BAG piyasa değeri $ 481,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZACK ON BAG arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995174.2487323. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 481,85K.

ZACK on BAG Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00041692
$ 0,00041692$ 0,00041692
24 sa Düşük
$ 0,00077755
$ 0,00077755$ 0,00077755
24 sa Yüksek

$ 0,00041692
$ 0,00041692$ 0,00041692

$ 0,00077755
$ 0,00077755$ 0,00077755

$ 0,00104188
$ 0,00104188$ 0,00104188

$ 0,00041692
$ 0,00041692$ 0,00041692

-%19,45

-%31,57

--

--

ZACK on BAG (ZACK ON BAG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ZACK on BAG / USD fiyat değişimi, $ -0,000210164645830813.
Son 30 gün içerisinde, ZACK on BAG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ZACK on BAG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ZACK on BAG / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000210164645830813-%31,57
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ZACK on BAG için Fiyat Tahmini

2030 için ZACK on BAG (ZACK ON BAG) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ZACK ON BAG için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için ZACK on BAG (ZACK ON BAG) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında ZACK on BAG fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
ZACK on BAG varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? ZACK on BAG Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, ZACK ON BAG varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ZACK on BAG (ZACK ON BAG) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ZACK on BAG Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-21 12:49:09 (UTC+8)

ZACK on BAG (ZACK ON BAG) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-20 22:09:49Sektör Haberleri
现货黄金短线飙升，突破4,740美元/盎司，创下新高
01-20 13:14:57Sektör Haberleri
特朗普评论欧盟关税，黄金突破历史新高，比特币短暂下跌
01-19 16:31:41Sektör Haberleri
隱私板塊接力上漲,DUSK單日飆升超120%
01-19 08:14:46Sektör Haberleri
欧洲和美国关税威胁再现,加密货币市场周一早晨"闪崩"
01-19 07:38:00Değerli Metaller
現貨黃金和白銀雙雙創下歷史新高
01-18 14:28:43Sektör Haberleri
加密市场情绪维持"中性"，整体从先前水平回升

ZACK on BAG Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
DeAgentAI

DeAgentAI

AIA
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

EDOM

EDOM

EDOM

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

ETHGAS

ETHGAS

GWEI

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Seeker

Seeker

SKR

$0,009945
$0,009945$0,009945

+%148,62

Acurast

Acurast

ACU

$0,07299
$0,07299$0,07299

+%143,30

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

HeyElsa

HeyElsa

ELSA

$0,1371
$0,1371$0,1371

+%242,75

Acurast

Acurast

ACU

$0,07299
$0,07299$0,07299

+%143,30

Naoris Protocol

Naoris Protocol

NAORIS

$0,05249
$0,05249$0,05249

+%130,52

Verified Emeralds

Verified Emeralds

VEREM

$167,02
$167,02$167,02

+%124,03

Verdax

Verdax

VERDAX

$0,02719
$0,02719$0,02719

+%60,98

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.