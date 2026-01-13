Bugünkü ZecFi Capital Fiyatı

Bugünkü ZecFi Capital (ZECFI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 8,57 değişim gösterdi. Mevcut ZECFI / USD dönüşüm oranı ZECFI başına $ 0 şeklindedir.

ZecFi Capital, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.573 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,88M ZECFI şeklindedir. Son 24 saat içinde ZECFI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZECFI, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde +%0,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZecFi Capital (ZECFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,57K$ 20,57K $ 20,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,57K$ 20,57K $ 20,57K Dolaşım Arzı 999,88M 999,88M 999,88M Toplam Arz 999.879.889,371354 999.879.889,371354 999.879.889,371354

Şu anki ZecFi Capital piyasa değeri $ 20,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZECFI arzı 999,88M olup, toplam arzı 999879889.371354. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,57K.