Zentra (ZNTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00012134 $ 0,00012134 $ 0,00012134 24 sa Düşük $ 0,00012679 $ 0,00012679 $ 0,00012679 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00012134$ 0,00012134 $ 0,00012134 24 sa Yüksek $ 0,00012679$ 0,00012679 $ 0,00012679 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00036058$ 0,00036058 $ 0,00036058 En Düşük Fiyat $ 0,00012124$ 0,00012124 $ 0,00012124 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,92 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Zentra (ZNTR) canlı fiyatı $0,00012583. ZNTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012134 ve en yüksek $ 0,00012679 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZNTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00036058, en düşük fiyatı ise $ 0,00012124 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZNTR son bir saatte +%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,92 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Zentra (ZNTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 125,22K$ 125,22K $ 125,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 125,22K$ 125,22K $ 125,22K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Zentra piyasa değeri $ 125,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZNTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 125,22K.