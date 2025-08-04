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Zeus Network zBTC Fiyatı (ZBTC)

Listelenmedi

Zeus Network zBTC (ZBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$114,439
$114,439$114,439
+0.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Zeus Network zBTC (ZBTC) Fiyatı

Zeus Network zBTC (ZBTC), şu anda 114,378 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 26.42M USD piyasa değerine sahiptir. ZBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Zeus Network zBTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+0.13%
Zeus Network zBTC 24 saatlik fiyat değişimi
231.15 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Zeus Network zBTC (ZBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Zeus Network zBTC / USD fiyat değişimi, $ +148.13.
Son 30 gün içerisinde, Zeus Network zBTC / USD fiyat değişimi, $ +6,595.6073700000.
Son 60 gün içerisinde, Zeus Network zBTC / USD fiyat değişimi, $ +10,834.4331744000.
Son 90 gün içerisinde, Zeus Network zBTC / USD fiyat değişimi, $ +20,506.38896026454.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +148.13+0.13%
30 Gün$ +6,595.6073700000+5.77%
60 Gün$ +10,834.4331744000+9.47%
90 Gün$ +20,506.38896026454+21.85%

Zeus Network zBTC (ZBTC) Fiyat Analizi

En güncel Zeus Network zBTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 113,651
$ 113,651$ 113,651

$ 115,214
$ 115,214$ 115,214

$ 122,924
$ 122,924$ 122,924

+0.03%

+0.13%

-3.60%

Zeus Network zBTC (ZBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 26.42M
$ 26.42M$ 26.42M

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231.15
231.15 231.15

Zeus Network zBTC (ZBTC) Nedir?

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

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Zeus Network zBTC (ZBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Zeus Network zBTC (ZBTC) Token Ekonomisi

Zeus Network zBTC (ZBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ZBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZBTC / VND
3,009,857,070
1 ZBTC / AUD
A$176,142.12
1 ZBTC / GBP
85,783.5
1 ZBTC / EUR
98,365.08
1 ZBTC / USD
$114,378
1 ZBTC / MYR
RM483,818.94
1 ZBTC / TRY
4,651,753.26
1 ZBTC / JPY
¥16,813,566
1 ZBTC / ARS
ARS$156,040,186.5
1 ZBTC / RUB
9,131,939.52
1 ZBTC / INR
10,025,231.7
1 ZBTC / IDR
Rp1,875,048,880.32
1 ZBTC / KRW
157,980,037.38
1 ZBTC / PHP
6,551,571.84
1 ZBTC / EGP
￡E.5,538,182.76
1 ZBTC / BRL
R$630,222.78
1 ZBTC / CAD
C$156,697.86
1 ZBTC / BDT
13,928,952.84
1 ZBTC / NGN
174,356,679.42
1 ZBTC / UAH
4,771,850.16
1 ZBTC / VES
Bs14,068,494
1 ZBTC / CLP
$110,489,148
1 ZBTC / PKR
Rs32,419,300.32
1 ZBTC / KZT
61,758,401.1
1 ZBTC / THB
฿3,706,990.98
1 ZBTC / TWD
NT$3,411,895.74
1 ZBTC / AED
د.إ419,767.26
1 ZBTC / CHF
Fr91,502.4
1 ZBTC / HKD
HK$897,867.3
1 ZBTC / MAD
.د.م1,036,264.68
1 ZBTC / MXN
$2,149,162.62
1 ZBTC / PLN
422,054.82
1 ZBTC / RON
лв500,975.64
1 ZBTC / SEK
kr1,104,891.48
1 ZBTC / BGN
лв193,298.82
1 ZBTC / HUF
Ft39,358,613.58
1 ZBTC / CZK
2,428,244.94
1 ZBTC / KWD
د.ك34,885.29
1 ZBTC / ILS
388,885.2