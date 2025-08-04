Zeus Network zBTC (ZBTC) Nedir?

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

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Zeus Network zBTC (ZBTC) Kaynağı Resmi Websitesi

Zeus Network zBTC (ZBTC) Token Ekonomisi

Zeus Network zBTC (ZBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!