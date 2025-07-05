ZKFair (ZKF) Nedir?

ZKFair stands out as the first community-driven L2, utilizing Polygon CDK, Celestia DA and Lumoz RaaS. It boasts a 100% fair launch with no external investors, reserves, or pre-mining—truly a project driven by the community.

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ZKFair (ZKF) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ZKFair (ZKF) Token Ekonomisi

ZKFair (ZKF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZKF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!