$ZKITTY Hakkında Daha Fazla Bilgi

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ZKitty Bot Fiyatı ($ZKITTY)

Listelenmedi

ZKitty Bot ($ZKITTY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02000253
$0,02000253$0,02000253
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ZKitty Bot ($ZKITTY) Fiyatı

ZKitty Bot ($ZKITTY), şu anda 0,02000164 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 40,44K USD piyasa değerine sahiptir. $ZKITTY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ZKitty Bot Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,01
ZKitty Bot 24 saatlik fiyat değişimi
2,02M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ZKitty Bot ($ZKITTY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ZKitty Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ZKitty Bot / USD fiyat değişimi, $ -0,0095623800.
Son 60 gün içerisinde, ZKitty Bot / USD fiyat değişimi, $ -0,0095610459.
Son 90 gün içerisinde, ZKitty Bot / USD fiyat değişimi, $ -0,018313645958835855.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,01
30 Gün$ -0,0095623800-%47,80
60 Gün$ -0,0095610459-%47,80
90 Gün$ -0,018313645958835855-%47,79

ZKitty Bot ($ZKITTY) Fiyat Analizi

En güncel ZKitty Bot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02000229
$ 0,02000229$ 0,02000229

$ 0,02000819
$ 0,02000819$ 0,02000819

$ 0,116901
$ 0,116901$ 0,116901

-%0,02

-%0,01

-%0,01

ZKitty Bot ($ZKITTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 40,44K
$ 40,44K$ 40,44K

--
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2,02M
2,02M 2,02M

ZKitty Bot ($ZKITTY) Nedir?

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ZKitty Bot ($ZKITTY) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ZKitty Bot ($ZKITTY) Token Ekonomisi

ZKitty Bot ($ZKITTY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $ZKITTY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$ZKITTY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 $ZKITTY / VND
526,3431566
1 $ZKITTY / AUD
A$0,0308025256
1 $ZKITTY / GBP
0,01500123
1 $ZKITTY / EUR
0,0172014104
1 $ZKITTY / USD
$0,02000164
1 $ZKITTY / MYR
RM0,0846069372
1 $ZKITTY / TRY
0,8134666988
1 $ZKITTY / JPY
¥2,92023944
1 $ZKITTY / ARS
ARS$27,139225234
1 $ZKITTY / RUB
1,5965309048
1 $ZKITTY / INR
1,7577441232
1 $ZKITTY / IDR
Rp327,8956852416
1 $ZKITTY / KRW
27,7030714656
1 $ZKITTY / PHP
1,1466940212
1 $ZKITTY / EGP
￡E.0,9688794416
1 $ZKITTY / BRL
R$0,11000902
1 $ZKITTY / CAD
C$0,0274022468
1 $ZKITTY / BDT
2,4357997192
1 $ZKITTY / NGN
30,4438961948
1 $ZKITTY / UAH
0,8344684208
1 $ZKITTY / VES
Bs2,52020664
1 $ZKITTY / CLP
$19,32158424
1 $ZKITTY / PKR
Rs5,6548636608
1 $ZKITTY / KZT
10,799885518
1 $ZKITTY / THB
฿0,6472530704
1 $ZKITTY / TWD
NT$0,598049036
1 $ZKITTY / AED
د.إ0,0734060188
1 $ZKITTY / CHF
Fr0,016001312
1 $ZKITTY / HKD
HK$0,157012874
1 $ZKITTY / MAD
.د.م0,1814148748
1 $ZKITTY / MXN
$0,378030996
1 $ZKITTY / PLN
0,0738060516
1 $ZKITTY / RON
лв0,0876071832
1 $ZKITTY / SEK
kr0,1932158424
1 $ZKITTY / BGN
лв0,0338027716
1 $ZKITTY / HUF
Ft6,9017658984
1 $ZKITTY / CZK
0,4248348336
1 $ZKITTY / KWD
د.ك0,0061005002
1 $ZKITTY / ILS
0,0682055924