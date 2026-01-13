Bugünkü zkRune Fiyatı

Bugünkü zkRune (ZKRUNE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 96,60 değişim gösterdi. Mevcut ZKRUNE / USD dönüşüm oranı ZKRUNE başına $ 0 şeklindedir.

zkRune, şu anda piyasa değeri açısından $ 38.171 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M ZKRUNE şeklindedir. Son 24 saat içinde ZKRUNE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZKRUNE, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde +%71,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zkRune (ZKRUNE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,17K$ 38,17K $ 38,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,17K$ 38,17K $ 38,17K Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.896.859,238154 999.896.859,238154 999.896.859,238154

